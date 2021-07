Mario Gufredi, o agente de Mario Rui, falou com o Funeral no Cole Show

Mario Gufredi, agente de Mario Rui, fala ao Funeral durante o Cole Show sobre o futuro dos portugueses

Mario Gufredi, o agente de Mario Rui, falou com Pune durante o Cole Show sobre o futuro dos portugueses.

Estas são suas palavras:

“Ser mario Nápoles, Ele ainda tem um contrato de quatro anos e ainda pode ser o titular. Depois de boas temporadas no azul, este ano revelou-se aquém das expectativas. Ele sofreu muito com a infecção a nível pessoal e não tinha um bom relacionamento com Katzo. Um personagem que afetou seu desempenho foi a incompatibilidade. É fácil para ele deixar o clube no próximo ano, depois de uma grande temporada, e queremos deixar Nápoles com boas lembranças.

Emerson Palmeri? Qualquer um pode vir, ele ficará em Nápoles porque jogará suas cartas. Sim, ele jogaria uma camisa inicial com qualquer um. Na minha opinião, o pacote completo do Chelsea nunca chegará ao Napoli, e para comprá-lo é preciso vender a coluna porque o Mario virá de azul. “.

