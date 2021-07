Eliza Pomerelli condenada a 20 anos de prisão por matar menina em 2019 – Corriere.it

Massimo Sebastiani foi morto em 24 de agosto de 2019 porque a menina o recusou. O homem optou pelo procedimento abreviado de dispensa da multa

Confissão e breve cerimônia

A jovem de 28 anos foi morta por Massimo Sebastiani, 45, em 25 de agosto de 2019. Ele acreditava que ela era uma amiga porque o homem não aceitava que Eliza não quisesse se relacionar com ele, apesar da mulher lhe dizer que ele era um lésbica. Sebastiani eu concordei, Tem procedimento conciso sujeito a laudo de saúde mental, o que lhe permitiu renunciar à multa. Este detalhe, no entanto, apareceu apenas tecnicamente Oposição de associações sujeitas à violência de gênero; Do Centro Cid del Tone / Telefono Rosa em Piacenza, foi uma festa civil, à organização internacional Euro Eurocentric Lesbian * Community (EL * C). O uso de práticas abreviadas mostra que a justiça italiana ainda está lutando para entender e, portanto, processar o assassinato de mulheres, disse Alice Coffin, co-fundadora da associação comunitária lésbica * eurocentral, que assumiu uma postura dura no processo.