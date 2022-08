Eleições, Calenda-Renzi: ‘O diálogo começou, mas ainda é uma questão’. Tippa vs Grillo: ‘Padre Mestre’ – Política

Negociações febris entre Action e Italia Viva Chegar a um acordo Nas próximas horas, em 25 de setembro para dar aos eleitores a opção de um terceiro poste com tração “Tracian”.

Entre aceleração e frenagem, após um dia agitado, fica claro que as partes estão conversando entre si e um entendimento está próximo. À noite, rumores, não confirmados por fontes oficiais, sugeriam que já estava sendo trabalhado um logotipo, que teria a palavra “calenda” e abaixo, menor, os símbolos de ambas as partes. O dia começa com um ataque entre os dois líderes nos jornais. Carlo Calenda, da coluna Repubblica, diz estar aberto a discutir uma coalizão com Renzi. Mas observa: “Um acordo entre nós não é imprevisível ou casual. Com ele há relações que se deterioraram ao longo do tempo, uma orientação programática que nos une e algumas escolhas que nos dividem”. Na mesma onda, mas mais otimista, o secretário da Italia Viva: “As ideias comuns estão mais próximas do que as diferenças de método e caráter nos dividem. Se houver ação, estamos prontos para recomeçar juntos sem primogenitura, visando o bem da Itália. Carlo e eu podemos jogar juntos. “E assim, ao longo do dia, nos aglomerados do Oceano Atlântico, rumores e indiscrições. Sinais conflitantes vazaram da respectiva equipe. Depois do almoço, foi a festa de Renzi que desacelerou: Italia Viva – fontes próximas ao ex-primeiro-ministro relatam – ainda está na encruzilhada entre concorrer sozinho ou fazer um acordo com a Ação. Sim. Mas, diante da frieza demonstrada pelo partido de Calenda, há dúvidas sobre o acordo entre as lideranças rencianas.

Matteo Renzi E Carlos Calenda O chefe da Action disse que iriam ouvir e conversar novamente, enquanto Calenda disse ao chefe do Viva ‘quem Calenda vai decidir se vai assinar conosco ou não, para fazer uma lista’.“Espero que nasça o terceiro polo, estão aí as condições para que nasça. Há uma discussão com a Italia Viva, deve ficar claro, agora integrar os dois órgãos. Sem reunião hoje. Ainda sem acordo. “Assim disse o líder da ação, Carlo Calenda, no site “La Stampa”, entrevistado pelo diretor Massimo Giannini.

Dentro centro-direita De manhã ele interveio Silvio Berlusconi: “Vamos ver o meu futuro. Hoje estamos falando sobre o futuro da Itália”, disse o líder do Forza Italia. “No meu partido eles me atacaram, me disseram, é importante que eu me candidate, agora eu penso nisso e depois decidimos”.

À pergunta do futuro Primeiro-Ministro, Matteo Salvini Explicou: “Se Giorgia Meloni leva mais um voto, o primeiro-ministro recebe Giorgia Meloni. Se Matteo Salvini leva mais um voto, Matteo Salvini faz. Não poderia ser mais claro, bonito e direto”, disse ele. Lega Matteo Salvini. “Isso é democracia – acrescentou – por outro lado há uma raspadinha entre Letta, Renzi, Calenda, Di Maio, Bonino, Speranza, Conte, Fratoianni e muitos outros”.

Salvini: ‘Se Meloni conseguir mais um voto’ será primeiro-ministro’

Mesa de programa central direita – Um “capítulo” sobre reforma da justiça e outro sobre mudança ambiental, agora definidos como “prioridades”: De acordo com fontes de centro-direita, estas são as principais conclusões incluídas no plano de coligação que estarão no centro das discussões em uma nova mesa redonda que será convocada à tarde e encerrará à noite. O primeiro ponto do Acordo Estrutural, que reafirma a posição da Itália como “toda a Europa, a Aliança Atlântica e o Ocidente”, é seguido por reformas institucionais e estruturais (incluindo o reconhecimento da democracia e autonomias). Então a justiça virá. Citamos intervenções em consonância com a reforma do processo penal (por exemplo, “parar as investigações da mídia relacionadas ao direito à informação e ao direito à reputação”), a reforma do sistema judiciário é citada. “Separação da Indústria e Reforma do CSM”, e redução do tempo e simplificação dos processos cíveis e tributários. Em termos de proteção ambiental, “respeitando e renovando os compromissos internacionais do nosso país para combater as alterações climáticas” – diz o projeto – e “explorando plenamente os recursos do NRP para o ambiente”, para obter mais de 70 mil milhões de alterações ecológicas do solo “ mas com a chamada indústria pesada” sua transformação e criação de novos empregos verdes”. Há também referência ao “plantio intensivo de árvores, especialmente em áreas abandonadas pela agricultura”, proposta em parte por Berlusconi, chefe da Forza Italia. foi lançado um plano para introduzir a educação ambiental “como currículo obrigatório nas escolas de ensino médio”.

Alessandro de Bautista Enquanto isso em um vídeo nas redes sociais: “Acho que não há condições para eu disputar as próximas eleições políticas”. Ele explica que perguntou a Giuseppe Conte e “falou com ele” e “entendeu que muitos dos membros que não gostam de mim nos atuais M5s são do Grillo que passaram pelo Figo”. Os ex-5s também falam de algumas entrevistas: “Se ele voltar você tem que alinhar” e pelo menos “não precisamos dele porque ele é um exterminador como o Átila”, “talvez outros que gravaram o consenso”. Su Conte diz: “Ele é muito honesto”, “Ele é um homem honesto”.

M5s, De Bautista: ‘Forçados a sair, impediram-me de mostrar a cabeça’

“Forza Italia não tem um novo logotipo – ele explicou ainda Berlusconi -: Incluímos apenas um elemento do PPE, que é o verdadeiro centro de toda a Europa, a alternativa à esquerda, não um grupo eleitoral nascido de outra coisa que não a continuação da tradição liberal cristã e atlanticista “” Sempre Aja. O lado do Ocidente e do mundo está livre: o próximo governo terá uma política atlântica, vamos garantir isso”, disse. E em linha reta: “Quanto aumentou a receita do Estado em 30%: não quer criar mais déficits. Com o crescimento que produzimos, podemos reduzir os impostos em menos de 20%. A linha plana estará no plano de 100 dias, que é o ponto mais importante do plano. “E na Galena o líder do Forza Italia disse:” Ele descobriu hoje que o Partido Democrata é de esquerda: não é muito. A questão importante é que eu quero falar sobre menos impostos e menos burocracia. O resto é um drama político”, reiterou o chefe do Forza Italia.