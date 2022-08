Um clube e o arrependimento de um jogador de futebol

E se Cristiano Ronaldo voltar à Juventus? Voltemos ao último ano dos portugueses e ao 11º ano de Turim. Que trio com Vlahovic e Di Maria!

A estrela de Cristiano Ronaldo está finalmente morrendo? O campeão português tornou-se quase uma sombra após seu divórcio com a Juventus, como evidenciado pela temporada do Manchester United.

Cristiano Ronaldo, deixando a Juve até hoje: o arrependimento de um clube e um jogador de futebol

Uma vida inteira parece ter passado desde que o gol de CR7 contra a Udinese foi anulado mais tarde. As esperanças dos bianconeri de vê-lo de volta às suas fileiras e o desejo enlouquecido de sair deixaram um gosto ruim na boca de um clube que agora está se reconstruindo e parece ter interrompido um ciclo interminável de sucesso. Cristiano Ronaldo está convencido de que pode tornar os Red Devils grandes novamente no Manchester United, inspirado por seu ex-pai, Alex Ferguson.

Temporada do Manchester United

No entanto, é uma pena que a temporada de futebol 2021/2022 tenha sido um verdadeiro desastre para os Diabos Vermelhos e a Velha Senhora. O 11º em Manchester foi forte em encontrar a sua antiga joia portuguesa, desfrutando da sua glória, mas infelizmente o flashback não aconteceu. Aqui, o “frenesi de Ronaldo” virou uma decepção. CR7 encontrou uma Premier League completamente diferente da que está acostumado, com pouca integração com o elenco e treinadores.

Quase inadvertidamente, os portugueses também tiveram um mau início de temporada. No jogo de abertura da Premier League 2022/2023, Ronaldo entrou apenas aos 53 minutos e não conseguiu evitar a derrota dos Red Devils frente ao Brighton & Hove Albion.

Temporada da Juventus

Seu ex-time não foi melhor que o Manchester United na temporada passada. A Juve garantiu o quarto lugar na Liga dos Campeões com um final emocionante, mas que esforço.

Ao contrário do United, o Turim 11 construiu muito e, de forma tranquila, tornou-se protagonista de um mercado de transferências muito interessante. De Vilahovic chegando a Turim em 2022 a Di Maria, o mercado atingido para esta temporada, a Juventus é favorita para vencer novamente o campeonato.

“E se Ronaldo voltar para a Juventus?”. Que trio com Vlahovic e Di Maria!

Cristiano Ronaldo pode se arrepender se olhar para esses últimos anos. Os portugueses nunca se arrependem. Esse arrependimento imaginário começa com uma pergunta: “O que teria acontecido se CR7 estivesse na Juventus?”. Os bianconeri não ganharam nada na temporada 2021/2022, mas o futebol é feito de esperar e recomeçar. Ronaldo teria sido uma peça extra na Juventus 2022/2023 e teria formado um trio perfeito com a nova contratação Di Maria (que ele conhece bem desde que jogaram juntos pelo Real Madrid) e Dusan Vilahovic. Quem sabe, mas esta Juve e CR7 poderiam ter sido grandes candidatos à vitória com as tão queridas “Big Ears”. A verdade é que o mercado de transferências está longe de terminar e os bianconeri ainda podem sonhar.