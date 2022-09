O ‘Mou’tazione está quase no fim: agora a Roma é sólida e prática

“O ataque ganha jogos, a defesa ganha campeonatos”. Um princípio que sempre se aplica em nossa Série A. Basta olhar para o domínio que a Juventus estabeleceu em Milão ou na BBC no ano passado. É um eterno desafio entre ‘defensores’ e ‘jogadores’, mas para José Mourinho esse erro está no fundo. “Quase sempre falamos de uma equipa que, se não sofre golos, joga bem na defesa, em vez de uma equipa que joga bem, e pronto”. Também, de acordo com o Special One, o conceito de ‘resultados’ equivalia a vitórias para os portugueses, então mesmo em sua Roma agora tentando deslocar uma certa atitude. para dar a ela Todos já conhecem os resultados, pois a Roma marcou apenas um gol no campeonato nos primeiros quatro dias, e não foi por ação, mas por Casio.

Nos três jogos restantes, o mesmo número de jogos sem sofrer golos, dois por 1-0 e um por 3-0. Um precedente necessário: este início de temporada foi, sem dúvida, estragado pelos adversários que a Roma enfrentou até agora, mas mesmo no teste de colisão com a Juventus a defesa dos Giallorossi foi boa, como Rui Patricio não precisou, salvo o gol de Vilahovic. Tranquilize-se de vez em quando. Sem sofrer golos contra o Monza O português não sofreu golos em 25 jogos desde que chegou à capital. Ele não sofreu gol em 43% de suas aparições pelos Giallorossi (58 jogos e 5.220 minutos), melhor até do que um gigante como Alisson, que manteve 17 gols em 37 partidas durante sua experiência na capital. Rui Patricio vai querer confirmar essa tendência também na Udinese, já que a Roma está se tornando cada vez mais parecida com seu treinador: cínica e prática.