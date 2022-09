Eleições 2022, Conte: “Pd transformará Roma na lata de lixo da Itália”

“A mudança ecológica não é um slogan. O Partido Democrata fez uma provisão para que os Incendiários façam de Roma a capital da Itália Com um mega queimador. Isso é passado.” Assim, o presidente do M5S Giuseppe Conte, hoje em Manfredonia para uma etapa da turnê eleitoral” à direita “considerando a política do próximo 25 de setembro.

número dois”Segundo os cientistas, a quarta geração de energia nuclear chegará em 15-20 anos. Bem pesquisa, nós não bloqueamos a pesquisa, nós investimos nela. Quando chegar, falaremos sobre isso. Não tenho certeza agoraSó existe nuclear velho com lixo radioativo, já o rejeitamos em dois referendos e não vamos recuar”.

“Estamos dizendo para parar de perfurar. Nossos oceanos e ecossistemas devem ser protegidos porque essa é a nossa riqueza, nossa biodiversidade. Perfurar, ir lá e procurar esses locais é coisa do passado”, diz o líder do M5S.Este é o momento da verdade, este é o momento em que você é chamado para julgar. Você tem o poder, até agora Renzi e Calenda, todos os mestres do poder falaram, mas agora os comentaristas de TV não falam, mas você. Você decide em 25 de setembro, eu respeito sua decisão sagrada, mas pense com cuidado, porque você deve decidir de que lado você vai ficar. Se você está conosco, saiba que estará com aqueles que se sacrificam de manhã à noite, para proteger seus interesses. E um x não é suficiente, você tem que gritar bem alto que está do lado certo.

falando sobre SuperbônusConte lembrou: “Recebemos ataques cruéis apenas porque inventamos uma medida que permitiria a regeneração urbana, contas e reduções de emissões. Mas o problema real é que não estamos pagando para apoiar os bancos, mas para apoiar os cidadãos. Eles não podem aceitar isso. Com um investimento de 28 bilhões, esta medida 128 bilhões em valor econômico total foi criada.

E sobre a hipótese de “remoção da renda do cidadão” acrescenta: “É a retirada do sistema previdenciário em todos os países do mundo ocidental. É uma pena. Continuaremos trabalhando para melhorá-lo. Uma reforma complexa . O Segundo Estado, com esta medida salvamos da pobreza um milhão de cidadãos. , agora com tarifas mais altas e perspectiva de uma recessão ainda mais grave, querem aboli-la. É uma pena”.

“Temos que investir muito, para melhorar a saúde, excluir da saúde pública, os amigos dos amigos dos políticos, geridos por pessoas com competência e profissionalismo. Precisamos criar uma lei para melhorar a saúde. Cores políticas da saúde. Geral “.