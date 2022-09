“Mourinho, você quer treinar o Napoli?”. resposta portuguesa

A Roma, graças a um mercado importante, é indicada entre as favoritas para a vitória final do campeonato. Os “giallorossi” começaram bem a nova temporada e estão no topo da classificação conjuntamente com a Atalanta. obrigado novamente José Mourinho, um treinador que trouxe grande emoção à capital. Paulo Esposito, jornalista do AreaNapoli.it, contou a história do ex-técnico da Inter: “Perguntei aos portugueses se treinava NápolesEle respondeu que ficaria emocionado.

Há alguns anos, José Mourinho e Aurelio De Laurentiis trocaram palavras à distância. “De Laurentiis não me quer? Não tenho dinheiro.”. Assim, o técnico, que estava treinando no Inter, respondeu ao apresentador azul após os relatos anteriores do empresário cinematográfico após o Napoli-Inter. Em particular, De Laurentiis disse que não gostaria de um treinador como Mourinho no clube napolitano. “Mesmo que me dêem, será o último filme que farei: já tive Mazzarri cem vezes.”. A relação entre os dois agora é muito suave.