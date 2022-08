Chegou-se a um acordo sobre a eleição, o terceiro pólo. Renzi: ‘Calendário vai liderar a campanha’ – Política

O acordo eleitoral é limitado Entre Matteo Renzi, o chefe do IV, e Carlo Calenda, a ação.

“Uma alternativa radical nasce hoje pela primeira vez Prático para o populismo dicotômico de direita e esquerda que devastou este país e deixou Tragi desmoralizado. Graças à generosidade de Matteo Renzi. Agora Italia Viva e Action for Italy a sério “. Calenda escreve no Twitter.”Eu sou o líder desta campanha eleitoralOs partidos têm autonomia”, diz Calenda, comentando o Acordo Eleitoral.

“Nó decidimos tentar. Você verá esta oportunidade na votação de 25 de setembro: pelo menos não se contente com o mal, envie pessoas de qualidade ao parlamento. “Renzi escreve no Facebook sobre o terceiro pólo.

“De bom grado deixo Carlo Calenda liderar a campanha eleitoral. Às vezes discutimos, sabe, mas há mais pontos que nos unem do que nos dividem. Aqueles que acreditam nisso devem fazer tudo pela unidade, não pela divisão. Acredito que. Por isso dou o primeiro passo com um sorriso: porque sei que muitos vão caminhar conosco”. Matteo Renzi escreve no Facebook sobre o contrato com Carlo Calenda. Estou envolvido na política há muitos anos. Tive a honra de servir minha cidade, meu país, minha comunidade ao mais alto nível. Aprendi que você deve sempre ser ambicioso, mirar alto e nunca sonhar pequeno. Mas há momentos em que as ambições individuais dão lugar aos sonhos coletivos. Precisamos de assistências para marcar”.

“Eu amo o Partido Democrata, mas meu Partido Democrata levou 40% e agora está levando Di Maio e Fratoianni”. O presidente Ive Matteo Renzi anunciou isso enquanto discursava no Café de la Vercelliana em Marina di Pietrasanta (Lucca). O objetivo é “impedir que outros formem um governo de direita que force Draghi a voltar”. Se houver algum problema no próximo regime, tentaremos ajudar como fizemos com o governo Tragi”, disse o presidente IV.

“Acho que era para dizer, quando estávamos entre nós, não há Cottarelli, não há calendário para os eleitores, mas há Cottarelli. Um movimento contra mim? Acho que sim. Mas eu comentei. Porque Cottarelli vai uma coalizão que é metade do Partido Democrata e à esquerda do Partido Democrata, acho que comete um grave erro. M5S volta com o Partido Democrata dois minutos após a eleição O que ele tem dito aos italianos nos últimos cinco anos, eles não compartilharam nada. Estou feliz por ter Cottarelli no parlamento porque ele é uma pessoa de qualidade “. O líder da ação Carlo Calenda disse isso ao Rtl 102,5.” Na sua opinião, a Itália administra algo que vai de Berlusconi a Meloni. Salvini odeia Meloni E eles têm uma posição internacional diferente? Eles não conseguiram, nós sabemos bem. Se você acredita nesse terceiro polo, o que vai acontecer é que vamos tentar impedir a vitória da esquerda e da direita com base em propostas concretas do governo que seguem a agenda Draghi, vá ao Palazzo Sigi e peça a Draghi para ficar. Se Draghi não quiser ficar, é preciso encontrar uma personalidade que possa tirar a Itália das águas rasas.

último “Aqueles foram dias agitados“E” aprendi que na política, diferentemente das corporações, você não fecha até que seja fechado. Nós estamos observando. O importante é criar uma alternativa a essa situação, disse Calenda sobre a eleição de Renzi e o acordo de coalizão com a Italia Viva.

“Nova semana, nova mudança de aliança para o calendário. Agora é a hora de abraçar o renascimento saudita de Renzi. Devemos tentar juntos conseguir um lugar no Parlamento. Emergências de cidadãos e empresas? Detalhe secundário. “Giuseppe Conte, presidente dos M5s, escreve nas redes sociais.

Aliança em 24 horas Itália no centro, nós com Itália, Courage Italy e UDCA disputa com uma única lista de moderados deve se tornar uma realidade nas próximas eleições políticas nacionais. “Isso foi confirmado pelo presidente da região da Ligúria e Itália Centro Giovanni Totti.

Houve um confronto feroz de ida e volta entre ontem e hoje Enrico Letta e Giorgia Meloni. O secretário do Pd acusa o chefe do FdI de “se polvilhar” para “mudar a sua imagem”, e responde: “Não precisas de pó facial, continuamos lá”. Enquanto isso, os candidatos começam a surgir: Berlusconi quer aparecer novamente no Senado; Pd e + focam na Europa Cottarelli, enquanto Si e Verdi focam no pau de Ilaria.

