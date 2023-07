Quando a moto ultrapassou a fila de veículos, um carro desviou e caiu bem no meio

Os acidentes mais clássicos são veículos em fila em velocidade de caminhada, ultrapassagem de motocicleta e conversão de carro à esquerda. Aconteceu ontem, sábado, 8 de julho, na State Road 237 em Lavenon, Vallesabia.

O acidente aconteceu por volta das 09h30 na zona romena, perto da saída para o centro comercial CPF80 e Mercado della Scarpa. A fila de veículos incluía um Renault Clio que a certa altura virou à esquerda para entrar na zona comercial. Porém, nesse ínterim, chega uma motocicleta em ultrapassagem e seu motorista ignora a flecha de Clio.

O conflito é inevitável e violento. Os motociclistas foram arremessados ​​das duas rodas e caíram na grama da estrada. O motorista do Clio, um homem de 53 anos de Nossa de Weston, também teve ferimentos menos graves (graças à explosão de um airbag). Uma ambulância aérea de Verona pousou no local para socorrer as três vítimas. Três pessoas foram levadas para Poliambulanza em Brescia, o motorista e dois na motocicleta, um de 28 anos e um de 25 anos de Cieve, na província de Cremona.