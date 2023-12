O realizador português João Pedro Rodríguez apresenta o seu filme “O Ornitologo” no Cineporto de Bari.

O realizador português João Pedro Rodríguez “grava off-project” dentro da exposição do seu filme “O Ornitoloco”.[R]EU”.

O evento está marcado para quinta-feira, 14 de dezembro, às 20h45, no Cineporto de Bari.

Resenha após um encontro emocionante com Alessandro Comodin e sua “Gigi the Law”Diretores de desclassificação[r]meu“, em conjunção com Grande – Festival Internacional de Gênero de Barry –está vindo Na última exibição desta décima terceira edição, acolhendo todos Porto de filmes de Bari O melhor realizador português é João Pedro RodríguezProfessor Um filme cult como “Ou fantasma”(em competição no Festival de Cinema de Veneza de 2000), “ouvir“ (um dos filmes de evento do Festival de Cinema de Cannes de 2005) e “Fogo fatuuo”(também apresentado em Cannes em 2022).

Quinta-feira, 14 de dezembro, às 20h45, no Cineporto de BarryUma de suas obras-primas – nunca lançada nos cinemas da Itália – será exibida “Ó ornitólogo”, Pantera de Prata no Festival de Cinema de Locarno. Diretor de Arte também acompanhará o diretor Luigi Abusi e críticos e distribuidores portugueses Anette Dujisin-Muharay.

Entre o sagrado e o profano “Oh Ornithology” acontece no meio Realidade E isto Uma fantasia cruel Típico do grande cinema. Uma história Ornitólogo cAquele que se perde na floresta e conhecer Personagens estranhos: pastores, freiras a cavalo, amazonas. vou procurar Redescubra o caminho perdido E tempo perdido, passando por lugares estranhos, Vários tamanhos.

No âmbito da Apulia Cinefestival Network 2023 com o apoio da Região da Apúlia e da Apulia Film Commission Revisão “Diretores da Tela” “Diretores da Tela” – Fontes publicadas em POR Puglia 2000-2006, medida 2.1.

Conselho Editorial