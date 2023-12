Radares de velocidade, novas tecnologias não escapam | Quantos metros antes de tirar uma foto da placa você está condenado

De um modo geral, entre as muitas multas que os cidadãos podem receber na estrada, há uma que é bastante abominável, tal como o mecanismo capaz de a gerar: uma por excesso de velocidade num radar de trânsito.

As estatísticas mostram o quão altas realmente são as multas passa de limitações Desligado Velocidade As estradas estão sempre em constante desenvolvimento, aumentando com o tempo. Obrigado ou errado Câmeras de velocidade.

Muitos cidadãos os odeiam: dispositivos de controle e vigilância Velocidade Desligado gerenciamento de significado Porque na estrada é um verdadeiro ‘machado’ no bolso do motorista não escapa. E se isso acontecer?

Isso pode acontecer devido a um problema desprezo, ou falha sintoma Ou calibração, Câmera de velocidade comete erros: mas agora novos estão chegando e são mais ‘assustadores’, A técnico Ele não vai dar Armistício para ninguém. qual

Uma melhoria estrutural que muitos temem: está chegando Parifex Nano, Um novo dispositivo Câmeras de alta velocidade são capazes de tirar fotos Matrículas Carros para um Velocidade E por um distância Majors: Este é o fim para os complicados.

Com o novo radar de velocidade, você não tem mais chance

O radar de velocidade Parifex está equipado com radar 3D Ele usa um sensor Lidar: Com estes dispositivos, este dispositivo pode controlar uma estrada Grande angular de 360 ​​grausEu, rastreando grandes distâncias, memorizando a velocidade neste momento e assim por diante. Este aparelho Cobre 100 metros.

Alcance alto em comparação com outros, e muito. Lidar, que é deslocamento Detecção e alcance de luz, Portanto, é uma ferramenta para identificar invasores sem qualquer dúvida em profundidades e distâncias sem precedentes. Ciclo Seu total Apoiar.

Parifex, agora eles sempre te fazem bem

Ele veio para a França experimentalmente e tomou Perna Na verdade, parece que se pode garantir mais segurança e eficiência, o que, em termos práticos, é uma Volume alto Desligado Pena e em retornos económicos mais elevados. Obviamente, muitas pessoas não gostam desta situação Motoristas.

A ideia de serem multados por não escaparem da nova geração de radares os assusta, mas afinal não é nada mais nem diferente da evolução natural. ferramentas Já ser, E aqueles que nada mais fazem do que verificar se o motorista está cumprindo as regras em vigor. Então, mais uma vez, só há uma maneira de evitar sangramento: Dirija lentamente dentro dos limites.