De Kira a Aurelia via Kasalotti. Os voos foram desviados para Ciampino, Fiumicino

Devido ao incêndio, a pista externa do Grande Rocardo Anulare foi temporariamente fechada, a uma altitude de 59 km acima do entroncamento Lopez – Barco de Medici. Anas relata isso. O fechamento foi necessário para que os procedimentos de segurança fossem realizados pelo corpo de bombeiros fora da estrada a uma altitude de 57.700 km. O Corpo de Bombeiros, as equipes da Anas e a Polícia Rodoviária do local estão de olho para restabelecer o trânsito com segurança em pouco tempo.

Em Roma o fogo foi extinto através da lata de lixo

Desde esta tarde, a polícia local está em patrulhamento para auxiliar os bombeiros na demarcação e vigilância das áreas afetadas devido a incêndios em vários pontos da área. Em particular, patrulhas do Grupo XIII Aurelio estiveram envolvidas em vários fechamentos de estradas ao longo da Altura 73 de Casalotti, onde alguns edifícios escolares foram evacuados, bem como o Paolo Medolaghi, área de Casal Selce.

Voos foram desviados de Siampino para Fiumicino

Os desembarques no aeroporto de Syampino voltaram ao normal a partir das 20h25. Mais cedo, alguns aviões pousaram em Fyamicino devido a um incêndio fora do recinto do aeroporto, a cerca de 4 km do aeroporto de Siampino.

Reaberto via Aurélia

Foi reaberta ao tráfego de veículos via Aurelia, que foi temporariamente fechada para permitir a intervenção dos bombeiros. Como sempre devido ao incêndio, estão em andamento intervenções da polícia local com unidades do grupo IX Ur via Laurentina, onde os agentes tiveram que fechar a estrada nos dois sentidos via Nazareno Strombelly. As patrulhas do VI Grupo Conservador estão engajadas na proteção e assistência aos bombeiros através de Lungesina, atualmente fechada ao trânsito.

Pescara: O trânsito foi interrompido entre Long e Pacni de Tivoli

O trânsito foi interrompido devido a um incêndio perto da linha férrea entre Comprimento e Bagni de Tivoli. A intervenção do corpo de bombeiros e de técnicos é necessária para iniciar a circulação dos comboios sem problemas.