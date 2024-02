Milão, Super Leo. Coresport: “Portugal volta a marcar e bate recorde”

O Milan conta com Raffaele Leo, uma verdadeira força motriz dos rossoneri. O português também deixou a sua marca na Liga Europa, punindo o Rennes e contribuindo para a vitória do AC Milan na Liga Europa. Como o Corriere dello Sport escreve hoje nas bancas, a classe de 99 é cada vez mais a força motriz por trás do campo melhorado dos rossoneri. O gol contra os franceses também foi eficaz no nível psicológico, já que Rafa quebrou a greve de fome de mais de um mês e alcançou 7 pontos na temporada.

Um fardo significativo para o novo recorde português na temporada 2023-2024. Na verdade, Leo marcou em quatro competições diferentes, incluindo Série A, Liga dos Campeões, Coppa Itália e Liga Europa, que são as maiores ambições do Milan. O atacante tentará seguir esse caminho com bônus, aproveitando o excelente sentimento com Theo Hernandez. Porém, o PSG coube aos portugueses, que tiveram que substituir o falecido Mbappé. O Milan quer manter o atacante, cuja cláusula é de 175 milhões de euros, mas é claro que ofertas mais importantes serão levadas em consideração.