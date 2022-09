FA inicia investigação sobre Ronaldo por telefone quebrado de menino autista

Os portugueses foram avisados ​​pela polícia e depois pediram desculpas. Agora a investigação começou oficialmente

Munique (Alemanha) 19/06/2021 – Euro 2020 / Portugal-Alemanha / Foto imago / Jogo de imagem: Cristiano Ronaldo

O episódio começa em abril passado. Cristiano Ronaldo. No final do Everton-Manchester United, um autista de 14 anos quebrou seu telefone. A Associação de Futebol lançou uma investigação sobre ele. “Os portugueses foram acusados ​​de violar a regra E3 da FA por um incidente após a partida do Manchester United na Premier League contra o Everton no sábado, 9 de abril de 2022”, diz a nota da FA.

“O comportamento do atacante após o apito final é considerado impróprio e/ou violento”, observa a Associação de Futebol.

O Manchester United interveio oficialmente: “Vamos apoiar a segurança do nosso jogador”.

Na altura, Ronaldo, segundo a imprensa britânica, foi “alertado” pela polícia pelo incidente e pouco depois pediu desculpa ao jovem de 14 anos.

Amma contou o episódio da seguinte forma:

“Depois do fim dos tempos, os jogadores do United começaram a deixar o campo. Estávamos perto do metrô e meu filho estava lá para filmá-los. Ronaldo passou e quebrou seu telefone com um gesto rude.