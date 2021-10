Manuel Winston Reyes Ele agora é um homem livre. Filipinas, Butler, assassino Fio Alberica da torre Ele conta as horas que o separam de sua libertação. Ele será lançado na próxima segunda-feira. Dez anos depois de cumprir sua pena, 30 anos após o assassinato da condessa, o homem cruzará o portão de saída da prisão para nunca mais voltar. 11 de outubro é o último dia com x no calendário do ex-prisioneiro Reyes. Sua conta foi paga com justiça. Em 10 de julho de 1991, demorou 20 anos para identificar o único responsável pelo assassinato na villaOlikada, Área residencial ao norte de Roma. Agora, porém, o filho da condessa Manfredi Philo della Torre tem uma ferida indelével: “Seria errado saber que um homicídio dura apenas dez anos.” “Eu entendo – acrescenta o homem – garantias, proteções, mas lembro a todos que Reyes é um assassino, nunca se arrepende do que fez e o único responsável 20 anos depois do assassinato é meu pai”. “Ele foi estruturado – explica Philo della Torre – só depois das perguntas pessoais de meu pai ele nunca mais foi encontrado.

O crime de Olikada, história

Os investigadores seguiram caminhos errados envolvendo os serviços secretos e não examinaram totalmente as evidências obtidas. Assim, o assassino imediatamente reconhecível – em um amarelo clássico – tiro odioso em Butler, saiu do radar para voltar para dentro e nunca mais saiu na primavera de 2011. A investigação foi reaberta devido à persistência de Pietro Matteo, marido de Albergo Philo della Tore, que exigia análises de DNA mais precisas. Reyes, defendido pelo advogado Nicodemo Gentle, foi condenado a 16 anos de prisão em 14 de novembro de 2011, e sua sentença mantida em 9 de outubro de 2012. Assim, o ex-mordomo se beneficiou de uma série de descontos. Na manhã de 10 de julho de 1991, um forte sol bateu em Roma na elegante villa, ao norte da capital, em Olikada, onde se preparavam um banquete. Naquela noite, o casal quer comemorar dez anos de casamento com amigos e parentes. Homens e mulheres estão ocupados organizando recepções. Mas naquele 10 de julho de 1991, não haverá festa. O corpo de Philo della Torrey de Alberica foi encontrado em seu quarto, marcando o fim de uma celebração de um dia e o início de uma história de crime, rebatizada de Crime Olikada. Uma tragédia em que caíram os filhos e o marido da condessa. Nenhuma testemunha que viu ou ouviu nada. A princípio, as suspeitas recaíram sobre os dois homens, que logo foram soltos. O filho de uma professora assistente que trabalha na First Villa é definido como uma pessoa violenta. Um segundo ex-funcionário, Manuel Winston Reyes, das Filipinas, foi recentemente demitido por alcoolismo.

Caminho

Ambos são destruídos. Os investigadores aqui seguem as próprias instruções, conspirações, dinheiro sujo, serviços secretos, enganos, contas estrangeiras milionárias e suborno. A verdade é simples. E fica na esquina. Provavelmente ninguém teria pagado se o assassinato da condessa não tivesse sido empurrado por seu marido, Pietro Matty, que insistiu que os investigadores não a deixassem ir. Ele reabriu o julgamento em 2007. O assassino é um assassino, graças a uma mancha de sangue no papel que envolveu a mulher há vários anos e a dois depoimentos da Condessa Rolex com sangue, ex-mordomo, DNA. “Estou carregando um peso que carrego há vinte anos”, diria Manuel Winston após sua prisão. 11 de outubro Novamente um homem livre.