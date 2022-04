Sombras de Conte que não querem deixar a delegação para os serviços secretos – Corriere.it

A partir de Francesco Verderami

Entre a ajuda e o apoio de Putin como primeiro-ministro de Trump, ele foi pego duas vezes: duas pistas não foram comprovadas, mas muitos detalhes não foram respondidos.

É a história de um primeiro-ministro que viveu duas vezes, e Palazzo esteve envolvido em muitas histórias obscuras em suas duas vidas em Chiki, cujo enredo parece ter sido arrancado dos romances de John Lee Carr: entre intrigas internacionais, tentativas de espionagem, supostos conspirações e interferências. Por países estrangeiros. Dirigindo governo verde-amareloEm 2019, Giuseppe Conte Ser apanhado Portão da Rússia Porque ele fez uma ajuda estranha Donald Trump. Dirigindo Governo Vermelho AmareloEm 2020, acompanhe Govit-Gate Porque ele aceitou uma ajuda estranha Vladimir Putin. Faltam duas pistas para provar, mas muitos detalhes não foram respondidos.

verão romano Veja William, Por exemplo, ainda hoje está envolta em mistério. Há três anos, o então secretário de Justiça dos Estados Unidos, Dis Genaro, reuniu-se duas vezes na capital com o presidente da Vecchion, Em agosto e setembro. Para suas viagens – escreve New York Times – Evitando todos os protocolos da casa, o chefe dos serviços italianos fez o mesmo, advertiu os diretores das armas operacionais dos 007 Nacionais, Gelo e IC, somente após a conclusão da tarefa. A reunião entre Bar e Vechion foi aprovada por Conte, Embora os procedimentos não o forneçam.



Mas em Washington Trump estremeceu Isso porque ele, junto com o ex-primeiro-ministro italiano Matteo Renzi, estava procurando evidências de uma conspiração contra ele na campanha eleitoral planejada pelos democratas americanos. Não está claro o que o convidado perguntou. Mas não foi coincidênciaReunião de agosto em Roma Mostrado com Advogado John DurhamFoi entregue no portão da Rússia. Não é por acaso que os detalhes estão agora saindo dos Estados Unidos Encontros entre Bar e VechionReportado por República. Joe Biden está agora em Washington, D.C. READ Dados como outubro-outubro. Medo do desconhecido Cor - Corriere.it

Fontes da grelha dizem Conte está muito nervoso. Provavelmente porque ele percebeu que estava envolvido em um confronto entre a inteligência dos EUA. Os sinais de aproximação não falharam quando o vento mudou do outro lado do Atlântico. Em qualquer caso, o Nervoso Decidiu-se ontem não reabrir este documento porque – como sussurra um dos membros da comissão – pediu-se que a situação internacional fosse suavizada e não a complicasse nacionalmente.

Mas o outro documento permanece em aberto, que pertence à era da contagem amarelo-vermelho e sobre a oportunidade de ajuda que veio de Moscou quando a Itália foi engolida pela peste. A outra história com muitas partes cinzentas. Enquanto isso, claro, cirurgia Com amor da Rússia A tentativa de espionagem foi ocultada por algumas bases militares italianas, disseram fontes de segurança e inteligência. E com certeza A OTAN deu o alarme. A missão desejada de Putin em março de 2020. Supremo Comandante-em-Chefe do Acordo sobre a Europa em abril – Entrevista Correio – Pede à Itália que preste muita atenção à má influência russa. Em maio, o ministro da Defesa, Lorenzo Curini, enviou convidados para casa.

E neste caso a reconstrução de autonegação de Conte é mínima. Em Kobasir, o ex-primeiro-ministro disse que o recebeu em 21 de março de 2020 O telefonema de PutinPronto para ajudar. Mas como, no dia seguinte, Treze desembarcaram em Ilyushin Pratica di Mare? Como foi possível organizar tal tarefa em poucas horas? No julgamento de Fiorenza Sarzanini Correio A tabela, fornecida pelos russos, é mostrada com nomes, perfis e datas de nascimento 230 foram enviados para a Itália: Sinal da seleção do exército de Moscou para a expedição. Mesmo a melhor agência de casamentos pode organizar uma recepção de casamento tão cedo. Conte não soube nem dar explicações. READ Nosi e Marcon formaram a final em Nicósia

Ou talvez a explicação para todas essas histórias possa ser encontrada na teimosia com que o primeiro-ministro amarelo-verde e amarelo-vermelho Palazzo Chiki representou seus serviços durante seus anos. Mesmo que isso lhe custe palazzo siki.