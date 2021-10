Roma, Mourinho recria Abraham: convocado para a seleção nacional um ano depois – Esportes – Futebol

Roma, 4 de outubro de 2021- Jose Ma Rhino Atacar de novo: O treinador português tenta recomeçar Roma Liga e em Europa E os resultados refletem no bom desempenho dos últimos lançamentos. Acima de tudo, o benefício da terapia Tommy Abraham Quem recolheu a pesada tradição deixada para trás Edin Diego Concentrando-se em Giallorossi. Após quase um ano de ausência, o atacante também foi convocado Portão sul Para as próximas tarefas da seleção nacional.

Chamada surpreendente

Uma chance no último momento foi quase uma surpresa para Abraham, que recebeu o telefonema hoje Gareth Southgate Próximo à próxima rodada de partidas de qualificação Copa do Mundo Dela Inglaterra. O atacante não constava da primeira lista elaborada pelo treinador, mas acabou por querer acrescentá-lo. Roma. Abraham Portanto, será parte da jornada que ele enfrenta Andorra e Hungria Na próxima semana, uma oportunidade preciosa para o inglês voltar à seleção nacional graças à esperança Mourinho Quem decidiu apostar com ele.

Começo satisfatório

O papel de Tommy Abraham Não é simples: como um jogador Dzeko É difícil mudar, especialmente para um cara que cortou todas as seções inglesas em dívidas e cortou os dentes, mas nunca teve a melhor chance de ser um herói com Jersey. Chelsea. No entanto, apesar das metas mais baixas do que o esperado, seu impacto até agora tem sido bom. Em 7 jogos o atacante marcou 2 gols e deu 3 assistências: para cada jogo que deixou sua marca, houve uma vitória, incluindo dois jogos disputados Liga da Conferência Lá ele marcou vários gols. O seu crescimento já é previsível e a convocatória para a selecção nacional por mais de um ano por este motivo é finalmente o culminar de um período feliz.

