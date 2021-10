Virologista milanês Massimo Gully, Ex-chefe do Departamento de Doenças InfecciosasHospital Sacco A partir de Milano, Professor titular de ciências biomédicas na Universidade Estadual de Milão, bem como um rosto conhecido em tempos de epidemias e Gov, Aposentou-se há poucos dias e com o livro “In the Pipeline”, ele Investigação Pela Procuradoria Estadual de Milão Associação Criminal, Interrupção do leilão, Falso Público ativo. A hipótese criminal, segundo a acusação, provavelmente ocorreu durante a gestão do primeiro-ministro Desativando Do Março de 2020. Isso é o que é revelado pelo pedido Procurar e Epilepsia Realizado nessas horas pelo mosquetão No Suportado 33 pessoasIsso inclui a universidade, incluindo professores universitários, administradores públicos e pesquisadores envolvidos na política católico Do Sagrado Coração, em Torvergata E Sabedoria Roma e a universidade Torino. Suspeitos em cargos executivos importantes na Associação Italiana de Doenças Infecciosas e Tropicais (Bagel turco) Marcou o currículo para pesquisa sobre o novo vírus no último ano e meio SARS – Cove-2.

o Investigação máxima Em algo novo Cidade competitiva Preocupações Lombard Dezenas de ligações A fraude foi cometida para conceder os títulos de Autor Oh investigador Principalmente em Doença Milão, Universidade do Pico e Hospital Sacco. Os destinatários da ordem assinada pelo Ministério Público estão sob investigação por diversos motivos, como associação, assédio, fraude. Um capítulo Corrupção Remédios e cirurgias foram pagos pelo professor titular Ricardo Gidoni “Em poucos meses obtive o benefício de um trabalho dentário gratuito no valor de cerca de 10 mil euros do dentista Roberto Mannarino”. Assim, ao praticar “atos contrários aos deveres do escritório”, Gidoni era, segundo os advogados, “submisso aos interesses pessoais de Mannarino, relacionados com a vida universitária dos filhos”.

De acordo com o pedido assinado Ministério Público Estadual de Milão, “A situação que emerge da análise das conversas interceptadas não é nada confusa”. Desde o início da investigação, ele disse: “A maioria dos jogos anunciados está sujeita a comportamento doméstico. São más práticas conjuntas e outras formas de imperícia que contaminam sistematicamente a regulação de sistemas de seleção questionáveis, que transformam a lógica do cliente em um sistema competente e devem nortear a seleção da administração pública por uma política imparcial, mandato constitucional transparente ”.

O livro-razão da organização foi fotografado por investigações dos promotores Carlo Schalas e Luigi FurnoOferece várias maneiras de atingir a meta: Júri, O critério de avaliação deve ser a favor do candidato em alguns casos Participa da elaboração dos critérios. Ou encorajando candidatos altamente qualificados a não participarem com “ameaças ocultas ou promessas de benefícios futuros”, incentivando candidatos a participarem com promessa de desistência. As investigações continuam, o Ministério Público disse, “um foi capaz de delinear Filme sério de situação Relativamente ao alinhamento sistemático dos procedimentos de atribuição dos graus de investigador e professor (pleno e associado) da Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade de Milão.Medalha“, Ou seja, o empenho científico necessário para a convocação deve ser medido no perfil da pessoa desejada. A investigação continuou a surgir. Caso em questão Naquele dia Pavia foi entregue ao quartel da polícia 26 de abril de 2018 Isso inclui denunciar o “sistema de barganha” para ingressar na faculdade de medicina e no curso de odontologiaUniversidade Estadual de Milão.

Para o professor Massimo Gully, Além da associação, são cobradas quatro contas. O primeiro é sobre crime Falso, Competição com Claudio Mastroyani, Líder de doenças infecciosasUmberto I Roma, Para as chamadas atas de “avaliação de candidatos”. Atribuindo notas a cada candidato. Atas oficialmente aprovadas durante a comissão online matinal, documento em mãos 14 de fevereiro de 2020Mas, na verdade, de acordo com a acusação, ela não foi escrita durante a reunião, mas foi posteriormente ridicularizada pela vaga com seu candidato preferencial ao cargo de professor associado. Também está sendo investigado por este assunto Bianca KisiSecretário do Galle.

O virologista Del Sacco mais tarde acusou um Interrupção do leilão Com Alessandro Viscondi, Ex-vereador da Liga do Norte de um município da província de Versalhes e atual diretor-geral do hospital Luigi Sacco. Eles também foram interrogados Manuela Nebuloni, Professor titular na área Ciências Biomédicas na State University Além de sempre ser o diretor da Unidade Funcional (Uoc) do complexo de anatomia patológica de Sacco. Alvo, em Junho de 2020, Está para ser contratado 4 administradores biológicos No campo de doenças infecciosas do mesmo Sacco. Todos “com a cooperação entre Galle e Visconti” “ambos concordaram que Galle prepararia um anúncio público com base nas características dos dois candidatos que pretendia”. De novo: O conhecido virologista, concordando com Viscondi, “decidiu no tribunal arbitral permitir que os membros o apoiassem e ele seria a favor dos candidatos que apontou”. Esta parte do “esquema ilegal” não pode ser agradecida ao lado oposto do professor Maria rita kismondo, O dono do laboratório de microbiologia é sempre Al Sacco, ele (corretamente) vai e relata tudo Procurar. Para superar o impedimento, de acordo com a acusação, Napoleão iria intervir e abandonar “agir à sua vontade” e tentar propor novamente a comissão que Gully havia inicialmente concebido.

Sempre trancado, 24 de abril de 2020, O anúncio do emprego de professor em tempo integral seria “complicado de promessas e brigas”. Qual vai GiancuClielmo Gehender (Examinado), foi um dos colaboradores mais próximos de Khali durante várias cepas do SARS-Cove 2 e estudos básicos sobre como o vírus chegou à Itália em Kodokno, cruzando a Alemanha no final de janeiro de 2020. A famosa “medalha” cortada por Ghali no perfil de Gehender está ativa no suposto assédio. O professor também está sendo investigado neste assunto Francesco Axelia, Normal Ciência biomédicaNa expulsão de colegas com os mesmos requisitos dos não participantes no edital, segundo advogados, membros e membros ativos da Comissão. A última cobrança pela vaga é a segunda farsa, desta vez longe Torino, Como membro da Comissão para o cargo de Professor Secundário do Departamento de Ciências Médicas da Universidade de Torino. Sob investigação para este episódio, que ocorreu em setembro de 2020, todos menos Gali, Giovanni Por Berry, Professor titular em Torino, Massimo Andreoni, Membro da Comissão e plebeu em Torvergata Claudio Maria Mastroyani, Comissário, Professor Catedrático de La Sabiensa em Roma, Diretor do Departamento de Doenças Infecciosas da Policlínica Umberto I e Vice-Presidente da Sociedade Italiana de Doenças Infecciosas e Tropicais (Bagel turco), A empresa onde está o suspeito de Perry ConsultorMassimo Andrioni é o chefe de epidemiologia, mas também será o diretor de ciências da Policlínica Torgercada.