Cara a cara Roma-Milão, Mancini e Liao

Roma Milan Mancini Leo – Não abra essa porta. Já que estamos falando de Halloween, esse é o objetivo da equipe Mourinho Contra domingo Milão. Há um compromisso no Estádio Olímpico às 20h45 e será revendido. A Gialorosi Security está incumbida de assegurar as posições detidas por Rui Patricio. Os riscos do lado rossonero são múltiplos, então provavelmente haverá tempo extra para os defensores do Capitolino. Técnico Bioli recuperado Theo Hernandez e Dias, E sempre pode contar com algo novo Raphael Leo. Por sua vez, Mou se rende Gianluca Mancini E apóia a tarefa de neutralizá-lo.

Roma, Gianluca Mancini

Ele olhou para nós por um longo tempo Gianluca Mancini, Na noite fria de Bodo, quando disse que esta viagem era uma espécie de ‘castigo’. Mas o Roma Aos poucos foi sacudindo o gelo com boas atuações no campeonato. A segurança do Capitólio está em terceiro lugar Uma liga Para gols sofridos (10), e conseguiu bloquear a porta Nápoles Líderes Spalotti, Que sempre tinha sido o vencedor até então, o impediu de 0-0. Então, na Cochlear, ele conseguiu um gol, em parte devido à desatenção coletiva, mas ela não desanimou e, em virtude de ela ter batido o placar. Nesse caso, o número 23, para salvar o fim, escondeu-se acertando nas costas contra a trave. Em suma, sólido, “atrevido”, “mancio” certamente não é alguém que abandonou a si mesmo. Desde quando Chris Smalling Ele confiscou e teve que usar as roupas do chefe da segurança. Sempre foi titular no campeonato e é o segundo colocado do time com 66 bolas perdidas. cristão (68), e uma jornada de quarto quilômetro (média de 10.119 por jogo). Também será útil em batalhas aéreas, já que ele ganhou 25 de 34. Além disso, a turma de 96 certamente não participa da fase ofensiva, pelo contrário, muitas vezes ele enfrenta a metade oposta do campo. . Ele ainda não acertou o alvo (acertou em cheio com a única presença registrada contra o CSKA Sofia na conferência), mas até agora acertou 13 chutes e 2 grandes chances perdidas e 88,9% de passes bem-sucedidos. Todos os números que ele consegue circular com uma bela cor brilhante são os mesmos Roberto, enviando um sinal para o treinador Azul nacional.

Milan, Rafael Leo

Nem todo mundo é o principal elemento de uma grande dee Uma liga Também lance um álbum de música. No entanto ele fez Raphael Leo, Que promete se tornar um ativo importante Milão, Ele fez sua estréia musical em janeiro com o álbum ‘Beginning’. ‘Flecha de Portugal’ ocupa um lugar vital no som das (quase) exibições de Stefano Pioli: 4 golos e 1 assistência em 10 jogos Uma liga, Mais um gol e 1 assistência em 3 jogos da Liga dos Campeões. Klaus ’99, na liga, lidera o time em chutes (23) e serviu seus companheiros com 7 passes importantes e 74% de precisão. Mancini É preciso ter cuidado para não ultrapassar na tríplice, um campo sem inspiração milanista, 20 vitórias em 35 tentativas. E 2 grandes chances perdidas, como a número 23 Roma. Em termos de contradição, parece que o zagueiro tem mais chances de Roma: Mancini tem 34 vitórias e 32 derrotas, 51 vitórias e 57 Rosoneri. No ano passado, os 17 números cruzaram a capital 4 vezes, 3-3 e deram 2 assistências (e nenhum golo). Gianluca registrou mais uma assistência de seus 5º jogadores milaneses anteriores. Em suma, haverá uma competição nas Olimpíadas, onde não faltarão talentos e, dos dois lados, haverá espaço para a linha verde. Na esperança de Roma Não é uma noite de ‘truque’ e ‘truque’.