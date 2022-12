Lille Fonseca – O técnico do Lille, Paulo Fonseca, fez algumas declarações antes do início do amistoso contra o Napoli, no Estádio Maradona. O treinador português falou da Azzurra, da obra de Spalletti mas também da evolução de Osimhen.

Lille, Fonseca: “Nápoles é o melhor da Itália, toda a Europa fala da equipe de Spalletti”

“Não podemos esquecer que o Napoli é o melhor time da Itália no momento e o melhor time da Liga dos Campeões. É uma equipa muito forte e queremos jogar com a nossa identidade. Sabemos que é muito difícil, mas também queremos jogar este jogo porque será um bom teste jogar contra um time como o Napoli. Spalletti, ex-treinador da Roma como ele, é o autor dessa revolução: “Ele está fazendo um ótimo trabalho, é um grande treinador e em toda a Europa se fala do jogo do Napoli, eles estão jogando bem. Eu realmente gosto”. A seleção francesa vai rever Osimhen: “Ele se saiu muito bem no Lille. Na França, temos muitos bons jogadores e jogadores jovens, Osimhen é um bom exemplo do que pode ser visto na França.

