Inter, Luis Alberto pode chegar em janeiro: PSG quer Leo

Um dos jogadores que poderá caracterizar a próxima sessão de inverno mercado de câmbio E Luís Alberto. O espanhol ainda não é considerado o centro do plano de Maurizio Sarri, e por isso teria sido abordado. eu’entre, que já havia tentado contratar seus serviços no passado, sem sucesso. Algo pode mudar em janeiro, com os Nerazzurri sempre em busca de elementos que possam elevar o índice técnico, enquanto os Biancocelesti parecem dispostos a baixar suas exigências em relação ao passado.

Mais um player no centro dos rumores do mercado Rafael Leão. Negociações para renovação de contrato com Milão está lutando para sair e não faltam grandes clubes interessados ​​nele. Mais recente na ordem de tempo Paris Saint GermainQue está disposto a fazer um grande esforço para que os rossoneri o deixem ir.

Proposta do Inter por Luis Alberto

Nas semanas seguintes Inter pode pensar em Luis Alberto, já foi acessado nas últimas sessões do mercado de câmbio. No entanto, o negócio não começou devido às duras exigências da Lazio, mas algo pode mudar em janeiro. O espanhol foi frequentemente rebaixado ao banco por Maurizio Sarri na primeira parte da temporada, provando que não estava no centro do plano tático do técnico toscano.

Uma situação que inevitavelmente afeta a avaliação dos biancocelesti, que não queriam cair abaixo da barreira dos 30 milhões de euros até junho passado.

Agora, essa classificação é alta para uma classe de 1992, não apenas para o emprego de Sarri, mas para uma idade muito jovem.

Simone Inzaghi gosta do jogador e sabe aproveitá-lo ao máximo, como já fazia quando estava no banco biancoceleste. Neresurry estará pronto para colocar as cartas Roberto Cagliardini e Talbert Henriquebem como ajustamentos entre 7 e 10 milhões de euros.

A oferta do PSG por Leo

Mais um nome no centro dos rumores do mercado Rafael Leão. O contrato do português termina em junho de 2024 e ainda não há acordo para renovação. Por esse motivo, o Milan pode vendê-lo em janeiro ou junho, com o PSG pronto para tentar no início do próximo mês. Os parisienses estarão prontos para uma proposta importante, colocando na mesa três colegas técnicos, Renato Sanchez, Sarabia e Carlos SolerCerca de 40 milhões de euros para além dos ajustamentos económicos. Maldini e Mazzara vão tentar fechar os portugueses, mas se as conversas não acontecerem, um acordo com os parisienses não pode ser descartado.

© Reprodução proibida