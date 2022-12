Manobra: Avalanche de Emendas, Caos na Câmara Antes da Condenação – Política

Em meio às tensões, a exigência do governo por confiança na assembléia chega no final da noite. A votação terá início amanhã às 20:30, as explicações para votação terão início às 19:00. Após o voto de confiança ao governo em Montessidório, será realizada a sessão do rio. Ele emerge da conferência de líderes do grupo Montecitorio. Com isso, a sessão seguirá ininterrupta até a votação final, que deve ocorrer tarde da noite.

O conflito mais recente está sendo consumido por uma emenda de meio bilhão aos municípios que foi descartada por falta de cobertura em meio aos protestos da oposição. Bônus para menores de dezoito anos também são discutidos. O estandarte da bandeira do governo Renzi e do ministro Gennaro Sangiuliano foi revisado e corrigido, mas o departamento de contabilidade solicita a interpretação necessária para indicar o destino dos nascidos em 2004 aos que o receberão em 2023, assim com a lei atual. As explicações do governo não são suficientes.

A centro-esquerda lamentou Marco Grimaldi (Avs) por não respeitar a gestão de suas prerrogativas e atribuições, representando “uma abominação”. Assim, em meio ao clamor, aceitou a moção de confiança da câmara e decidiu abandonar os trabalhos da comissão. A história da desregulamentação dos municípios é – no entanto – apenas a última de uma cadeia de emendas e ajustes em uma disputa onde a maioria e o governo foram forçados ao décimo sétimo dia. Regressões contínuas que claramente ponderam os tempos de amostragem. No momento, apenas os representantes mais otimistas optaram por não adiar voos e trens para o retorno do Natal.

Em Montecitorio, a hipótese de uma votação no sábado de manhã após uma sessão noturna é citada em vários lugares. Mas há quem não descarte vir na hora do almoço. E para complicar as coisas está o acúmulo de programas em sala de aula. Se o sinal verde para a manobra for adiado para segunda-feira – hipótese à qual a oposição não escondeu seu apoio – a aprovação final do decreto Rave, que expira em 30 de dezembro, ficará quase impossível.

No entanto, outro dia de alta tensão é usado na sala. A câmara começa com protestos de partidos de oposição exigindo a retirada da medida de caça furtiva na cidade. No entanto, a presidência deixa de existir nele. Após debate público, a esperada recomendação foi votada à comissão para fixar a ação sobre os municípios, que segundo a maioria teriam entrado na manobra por engano e não acobertados. Mas, segundo a oposição, teria sido ocultado e, portanto, removido apenas por motivos políticos. Mas quando os resultados do escritório de contabilidade, o líquido das medições dos municípios, vêm em preto e branco, verifica-se que as correções solicitadas estão além dos 44 pontos da lei orçamentária. Incluindo bônus para jovens de dezoito anos e trabalho inteligente para os fracos.

Sobre este segundo ponto, o Departamento de Contabilidade propõe uma nova formação com abrangência adjunta para substituir os docentes em exercício efetivo. Alterações também na regra de variação das desvantagens decorrentes da insularidade. E o contrato com a Rádio Radical foi financiado apenas por um ano, em vez dos três anos inicialmente previstos. Eventualmente, a maioria é capaz de trazer o texto de volta para a sala para criar confiança.

Mas o Ministro das Relações Parlamentares ouve-o com horas de atraso. No entanto, com base nos regulamentos do Montecitorio, a chamada não será realizada antes de amanhã à noite. Então, a manhã de sábado é uma noite de maratona para as pesquisas finais e as finais para as agendas. Como os últimos dias provaram, sempre há novas armadilhas em potencial.