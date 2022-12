Leo Update: Data marcada para encontro entre AC Milan e agente | Primeira página

Renovação do Contrato Rafael Leão No topo da lista de prioridades para todos os torcedores do Milan. O contrato do português expira em 30 de junho de 2024 e os rossoneri de longa data iniciaram longas e prolongadas negociações com os dirigentes para tentar estendê-lo. Até o momento, o acordo ainda está longe de terminar, por isso Já foi marcada uma data para a próxima cimeira com o seu advogado Ted Timvula.

distância – A distância permanece apesar de vários rumores e anúncios do último mandato de Leo, que enviou mensagens calorosas ao Milan através da mídia social, e companheiros de equipe, Pioli e dirigentes pressionando por uma renovação.. Maldini e Mazzara tentam inflar cifras Eles conseguiram, chegando a um bônus máximo de 7 de mais de 6 milhões, mas Os planos acima da cabeça do português complicam o negócio além dos dois dígitos.

Reunião Agendada – A próxima reunião vai ajudar a reafirmar as posições das partes e, se possível, tentar colmatar o fosso que existe hoje. Será no início de janeiro quando o advogado Ted Timvula retornará à Itália e Milão. Com o mercado de inverno ainda aberto, esta cúpula pode mudar o futuro das negociações de Leo e AC Milan em uma direção ou outra.