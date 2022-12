Ponte Milvio, 20 anos, sequestrado em cena noturna: buscas em andamento

Desligado Rinaldo Frignani

Um menino chamado Danilo Valeri pertence a uma família ligada à loja San Basilio. Um grupo o surpreendeu em frente a um restaurante japonês e o levou noite adentro

Mistério na Ponte Milvio, horas de medo e buscas por Roma, até de helicóptero: Danilo Valeri, de 20 anos, foi sequestrado por um grupo de desarmados, possivelmente alguns estrangeiros, Eles se maravilharam diante de Moku, Um restaurante japonês na Viale di Tor di Quinto havia acabado de jantar com alguns amigos que presenciaram o sequestro. No local foi encontrado o celular do rapaz, que mora com a família em San Basilio: Um homem de 20 anos foi pego pelo peso Em seguida, ele foi forçado a embarcar no carro que partiu a toda velocidade em direção ao anel viário. Manchas de sangue no chão, a vítima não excluída, ferida durante uma breve luta.

O tráfico tem definições mais misteriosas, mas provavelmente está ligado a contextos de submundo e tráfico de drogas. O pai de Danilo, Mauricio Valery, tem ligações com a figura, já esteve envolvido em investigações de tráfico de drogas no passado e é considerado o organizador de duas “praças” históricas do bairro, que ao longo dos anos foram compartilhadas por quadrilhas que tem pressionado por apoio. Os condenados foram organizados e mantidos em Tiburtino em maio. Quarenta e seis anos, alguns registros policiais, De acordo com os investigadores, Valerie foi alvo durante o acerto de contas relacionado a casos de drogas e fraudes em ocupações de moradias públicas. O pai do jovem sequestrado também é dono de um lava-rápido na região de San Basilio.

Estamos procurando uma ligação entre esse episódio e o sequestro do menino. Os executivos do restaurante que testemunharam o incidente alertaram a polícia à noite e registraram um caso e estão investigando. Alguns dentro e fora do clube, bem como membros da própria família do jovem de 20 anos, ouviram. Segundo as testemunhas, eles teriam sido Amigos da vítima gritam com os ocupantes do carro Sequestradores que levaram o menino à força. “Estamos tentando entender a dinâmica exata desse episódio, que é muito grave. Estamos em contato com as forças policiais para entender o que aconteceu e as investigações em andamento”, explica o prefeito Roberto Gualtieri, “A operação da polícia em Roma é uma ação decisiva que garante um alto nível de segurança em cada episódio. Análise A ser feita “. READ 25 de abril em Portugal. Ponto Pedro Ayers Oliveira: Defendendo a Liberdade Democrática (G. Merligo)

As investigações da Brigada Voadora e das delegacias de Ponte Milvio e San Basilio visam reconstituir o ocorrido por meio da análise de câmeras de monitoramento dentro e fora do restaurante. Também não está excluído que algumas das testemunhas filmaram as etapas dramáticas do sequestro em seus telefones celulares. O restaurante estava fechado e todos os clientes já haviam saído, esperando para sair ou continuar a noite em um dos bairros noturnos romenos no centro da investigação.ni sobre incursões no tecido comercial por narcotraficantes, particularmente italianos e albaneses. Bem na Ponte Milvio As investigações da Direção Distrital Antimáfia e da Direção de Investigação Antidrogas incidiram sobre organizações ligadas à figura de Fabrizio Piscitelli, o líder dos Lazio Ultras, conhecido como Diabólico, mas considerado uma figura chave no narcotráfico romeno, morto em agosto 7. 2019 em Fargo Degli Aquedotti, Appio Latino: a polícia prendeu o suposto assassino meses atrás por esse assassinato.

