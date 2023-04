Mãe da ciclista Cristina Scotland morre por causa de mistura de cimento em acidente em Milão

Cristina Scotland, a ciclista de 39 anos que foi afogada por uma mistura de cimento enquanto pedalava ao longo de Francesco Sforza e Corso di Porta Vittoria em Milão. De Cristina, que morreu logo após a fuga, há pouquíssimos vestígios na internet, mas há uma foto de seu perfil. LinkedIn, que diz muito sobre ela. Ela ri com a boca, ela ri com os olhos, Cristina. Sua cabeça está inclinada para a direita. Parte de sua bochecha repousa sobre a cabeça de sua filha recém-nascida em seus braços. Hoje, a menina tem 6 anos. Em vez disso, sua cabeça repousa sobre a de seu companheiro, como se a mulher abaixo tivesse sido cortada do quadro esquerdo. Quem mora na área de Cresenzaco é quem vai sentir a injustiça do acidente que tirou mãe e esposa.

Embora faltassem apenas alguns minutos para o meio-dia de uma quinta-feira de primavera, o céu estava dominando Milão. Cristina, mestre em ciências do esporte, personal trainer e massagista holística, pedalava pela ciclovia por Sforza em direção ao norte. Até a mistura de cimento foi na mesma direção na mesma direção. Então, de acordo com uma reconstrução preliminar da polícia local, o homem de 39 anos colidiu com um veículo pesado dirigido por um homem de 54 anos que virou à direita em direção ao Corso di Porta Vitoria.

O impacto foi terrível e o ciclista morreu na hora. A equipe de resgate que interveio no local com uma ambulância e automedicação em código vermelho, nada pôde fazer além de confirmar sua morte. Foi descoberto que a polícia local imediatamente fechou a estrada: ainda não estava claro se a moto estava segura. Se virar à direita ou se seguir em frente. Claro que a chuva dificultou a visão do caminhoneiro, aumentando o famoso ponto cego. Teste prévio negativo para álcool e drogas; Ele foi levado ao pronto-socorro em estado de choque.

“Precisamos nos perguntar o que nós, como empresas, negócios e cidadãos, podemos fazer para evitar que esses eventos dramáticos aconteçam novamente”, disse o prefeito Giuseppe Sala. Nas últimas semanas, o presidente da Comissão de Mobilidade do Palazzo Marino, Marco Masse, apresentou um documento à prefeitura exigindo que todos os veículos pesados ​​de Milão sejam equipados com sensores capazes de detectar a presença de pessoas em cantos cegos. Texto de acordo com o que foi aprendido MilanotudeA ser discutido nas próximas reuniões do Parlamento de Milão.

Mais um trágico acidente à tarde: a morte de um jovem de 19 anos

Carnificina nas ruas de Milão

O acidente lembra um recente episódio fatal na esquina da Viale Brianza com a Piazzale Loreto. Mesmo assim, tirar a vida de Veronica Francesca de Inca, uma mulher de 38 anos andando de bicicleta naquele dia, foi uma atitude tímida e tacanha. No fim de semana seguinte, dezenas de ciclistas pediram mais proteção para ciclistas e pedestres no local da morte do homem de 38 anos. No entanto, em 10 de fevereiro, uma mulher de 95 anos morreu após ser atropelada por uma caminhonete na calçada do Viale Enrico Fermi, em Milão.

Ciclistas são sempre vítimas

Poucas horas depois do acidente, um protesto de associações de cidadãos e ciclistas ocorreu em frente à Biblioteca Chormani, local da tragédia, na noite de quinta-feira. O evento foi organizado pela Legambiente Lombardia. “Pedimos à administração municipal que emita decretos claros para instalar sensores para caminhões em áreas urbanas. Acidentes são frequentes na cidade. É necessário iniciar ciclovias de emergência. Uma cidade onde você pode caminhar ou andar de bicicleta sem arriscar sua vida, isso deve tornar-se Milão”. Na segunda-feira, 17 de abril, várias associações e comitês de cidadãos pediram mais direitos para pedestres e ciclistas sob o Palazzo Marino para uma Milão mais amigável para os ciclistas.