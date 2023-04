“Holanda como Lião”, o jornalista elogia o português

É por isso que o atacante português tem sido comparado ao atacante português, ambos são decisivos na Liga dos Campeões. Opinião de jornalista famoso

Rafael Leão Muitas vezes é criticado por não ser consistente dentro de um torneio. Os portugueses têm uma chance pelo título, mas estão lutando para se manter afastados durante o torneio.

atacante de fora Stefano Pioli Vive no fogo. Queimadura que fere gravemente os inimigos: O Nápoles, Em três comparações, entre uma liga E Liga dos Campeões, Ele não podia enfrentar os passeios Leão.

O português colocou toda a sua força física no jogo, sua velocidade, Consegue humilhar os defensores napolitanos. Então algo legal chegou na Serie A pistola, Então o Ajuda para Ismail Bennazar E Oliver Girod. O passe vitorioso, sobretudo do francês, foi bastante impressionante. Após o erro de Entombele, ele semeia o pânico e pula como Skittles do lorenzo E Rahmani. Assim, ele entregou a bola para o camisa nove, que apenas pediu que ela fosse empurrada para o alvo. Leo teria 3-4 acelerações cataclísmicas entre as viagens, mas todas fizeram a diferença.

Leo é melhor que Guwara

Guara, Em vez disso, ele tentou várias vezes, mas sem sucesso. As oportunidades de lutar contra ele são incontáveis Davi Calábria. Às vezes, ele conseguia evitar o capitão do Milan sem se tornar muito perigoso. Frustrado após sucessivas derrotas, deixou-se hipnotizar por uma falta na cobrança de um pênalti. Mike Mignon.

Assim, em três desafios, Rafael Leo venceu em sua maioria a luta contra o jovem campeão georgiano, não se mantendo na competição.

Os portugueses esperaram a oportunidade certa para atacar, e ele conseguiu. Ao assistir ao último jogo, além do gol de Giroud, logo vem à mente o pênalti que ele recebeu. A partida contra o Napoli confirmou a atuação de Leo, que faz a diferença. Um estilo de jogo por vezes muito criticado, mas a verdade é que ninguém o consegue parar quando apaga as luzes.

“O Leo pode desistir da competição e decidir na mesma, como a Holanda, por exemplo”jornalista diz Stephen Borghi Quanto ao DAZN durante a Copa Night, um sentimento com o qual concordamos plenamente.