Descarrilamento de trem de carga em Florença, caos na Itália: cancelamentos e atrasos “Uma verdadeira odisséia”. “Estou esperando desde as 7h20, estou congelado”

“Acidentes acontecem. Mas como é possível um trem descarrilar? Blocos em toda a Itália?” pergunta uma mulher que está esperando há horas Estação Termini Junto com o amante: Eles tiveram que comemorar seu aniversário Veneza. Sua sentença reflete a frustração de milhares de passageiros e passageiros afetados pelo caos desencadeado nas estações de todo o país nesta manhã. A razão é o trem de carga descarrilou Hoje às 15h15 na estação Florença Castelo. Ninguém ficou ferida Mas um acidente aconteceu Danos múltiplos Para infraestrutura. Trânsito ficou interrompido por causa Ambos estão na via expressa Milão-Roma e Veneza-Roma, Ambos são historicamente baseados, especialmente na linha regional Florença-Prato-Viareggio. resultando em uma suspensão Cancelamento E atrasos cachoeira Como ele sabia? rede ferroviária italianaO tráfego ferroviário na linha de alta velocidade Florença-Bolonha foi retomado “gradualmente”. 11h50. “A circulação está interrompida na rota regular Florença-Bolonha, onde os técnicos da Rfi continuarão as intervenções. Restauração Para garantir o pleno funcionamento da linha”. ativo entre as estações de Florença e Prato Ônibus Alternativas. A tão esperada substituição dos trens regionais.

Escusado será dizer que esta situação se desenvolveu e continua a evoluir grande dificuldade Para passageiros: Na estação Termini já ao raiar do dia Roma Eles se criaram Longas filas Nos balcões de informação, enquanto A Milão “Esta manhã há mais pessoas do que nunca Partimos para Kovid“diz Carmine, que deve retornar a Salerno depois de ver Inter-Benfica Liga dos Campeões. Inconveniência inevitável aos passageiros que chegam ou partem da estação Nápoles Central: Dois trens Fresciarossa partindo de Torino e Milão estavam 215 minutos atrasados.

Passageiros e turistas ficam presos por horas uma odisseia Parece interminável para eles: “Infelizmente tenho um Ritos funerários amanhã de manhã Fomos notificados meia hora antes da partida. Estamos desesperados”, disse uma mulher Turim, entre centenas de pessoas ainda na plataforma após uma longa espera no ponto de informações da estação Termini, em Roma. Vagões descarrilados em Florença continuam causando problemas para quem tenta sair ou chegar à capital. “Eu tenho uma entrevista Milão amanhã de manhã Tenho 400 números à minha frente. Eu não sei o que fazer. Eles não atendem meu telefone”, diz uma pessoa na linha. “Aqui Foi uma verdadeira odisseia“, sublinha um homem a caminho da Lombardia em tom resignado. “Chegamos aqui às 7 horas. Íamos comemorar nosso aniversário em Veneza. Tiramos férias para fazer isso Este fim de semana E ninguém está claro sobre possíveis soluções a espera cansativa”, Uma menina chora ao lado do namorado e mostra a ele um papel com um número 8 e 45 esta manhã “Tive que voltar Lecce“, diz um aluno com outros dois meninos de Barletta. “Tive que ir com minha mãe Milão Para ver minha tia. Eu tenho que ficar lá. Pelo menos espero poder acordar antes do final do dia”, diz um jovem com sua irmãzinha e sua mãe.

Uma situação semelhante à estação central de Milão, atrasos e cancelamentos causados ​​por descarrilamentos noturnos de carga em Florença aumentam as muitas reservas.feira de moveis E aos torcedores que vieram a cidade para o jogo campeões Inter. Todos se reúnem na frente outdoors Ver se o trem em que deveriam embarcar está atrasado ou partindo: “É um Desastre Total. Estão nos esperando em Roma para o Congresso de Oncologia, mas não sei se iremos – diz Gigi Merola, funcionário da Novartis com alguns colegas – eles pedem para ver os placares do diretor”. Muitas pessoas abordam a equipe da Trenitalia que fornece informações. “Eles nos disseram Tente embarcar nos trens que partem. Você deveria perguntar isso condutor E ele diz se houver espaço. meu trem estava lá Às 7h20 eu congelei“, Sonia parte para Salerno. “Vamos tentar pegar o trem agora, se não conseguirmos, veremos. Um lugar para dormir. Definitivamente, há desorganização”, acrescenta. LauraEla veio com o marido de férias de Nápoles.