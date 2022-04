Rui desafia Patricio Handanovic: Dois guarda-redes rimam com papel limpo

Rui Patricio Handanovic San Ciro – A pedido específico de José Mourinho, o principal objetivo do guarda-redes português é construir confiança e personalidade entre as posições ao longo da defesa. Ele enfrentará um goleiro experiente em San Siro esta noite Samir Handanovic Em sua décima temporada com Nerasuri.

As temporadas das duas foram comparadas

Hoje à noite os dois goleiros se enfrentarão no gramado do Mesa. Como aponta Courier Tello Sport, os dois estão juntos Miknon, Foi invicto em um grande número de jogos. O português teve um bom desempenho apesar de dois erros óbvios (sobretudo contra o Bodo na primeira mão dos quartos-de-final da conferência) e acredita que pode ganhar o seu recorde pessoal de 23 jogos sem sofrer golos. Época 2017/2018 no Sporting. Além disso, ele é considerado o verdadeiro líder do vestiário por sua própria equipe. HandanovicEm vez disso, ele pode ter desfrutado de uma das temporadas mais competitivas desde que esteve em Milão este ano. Mas o capitão do Nerasuri sempre vem colecionando boas críticas, e hoje com quase 38 anos, os números estão do seu lado e seu desempenho está em um bom nível.