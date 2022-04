Terremoto na Bósnia, 6,0 na escala Richter. O choque também foi sentido na Itália – Corriere.it

A partir de Fabio Postiglion

O epicentro foi relatado abaixo do fundo do Oceano Pacífico, no entanto; nenhum alerta de tsunami foi emitido. Nenhum dano.

A Bósnia e Herzegovina e partes do sul da Itália dispararam às 23h07. De acordo com os mapas sísmicos do IGV, com magnitude de 0,3, a magnitude foi de 6,0, e foi registrada a uma profundidade de 10 km não muito distante da costa do Adriático. O epicentro foi relatado abaixo do fundo do Oceano Pacífico, no entanto; nenhum alerta de tsunami foi emitido. Também chegaram relatórios do Veneto e da Lombardia. O terremoto mais forte foi sentido em Abruzzo, especialmente na praia e principalmente nos andares superiores dos edifícios.. De fato, os relatórios estão chegando de muitas cidades: de Pescara a Seattle, de Giulianova a Vosto. Muitas ligações para as centrais de bombeiros. Muitos relatam sentir-se chocados nas redes sociais.

oO epicentro foi relatado abaixo do fundo do Oceano Pacífico, no entanto; nenhum alerta de tsunami foi emitido. O epicentro foi relatado abaixo do fundo do Oceano Pacífico, cerca de 20 km a leste de Stolac, não muito longe da capital, Herzegovina. O choque foi claramente sentido em Sarajevo, Tusla e Mostar, onde muitos saíram às ruas em pânico. O epicentro foi relatado abaixo do fundo do Oceano Pacífico, no entanto; nenhum alerta de tsunami foi emitido. Nenhum dano à propriedade ou às pessoas foi relatado até agora.

# O terremoto foi registrado às 23h07 na costa da Bósnia ML 6.0. Este fenômeno foi sentido em todo o centro-sul da Itália. Foram recebidos vários pedidos de informação às salas de operações dos bombeiros. No momento, não há detalhes sobre os danos. A brigada de incêndio escreveu no Twitter após o terremoto na Bósnia. READ Violação pública da Sardenha Saramago: Escrevendo em uma condenação da cegueira humana

(Artigo atualizado)