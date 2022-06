É por isso que ele deu a seus clientes 75 milhões

Compensação

Porsche será acusada de corromper dados de consumo e emissões, o que teria acontecido Realização de ensaios e testes em modelos com menos poluição do que o que acontecia então nos carros colocados à venda. Os proprietários então organizaram uma ação coletiva, que obrigou a equipe da VW a descobrir Um acordo econômico, totalizando US$ 80 milhões (aproximadamente 75,6 milhões de euros). No entanto, ainda não há aprovação final do juiz federal do tribunal de São Francisco.

Esta não é a primeira vez que o Grupo Volkswagen se envolve em problemas como o escândalo Dieselgate, pelo qual teve de pagar US$ 15,3 bilhões (aproximadamente US$ 14,5 bilhões).

Contribuintes andam de Porsche: o truque da cidade japonesa