Emergência de gás, temores pelos estoques de inverno: possível aumento do nível de alerta

O corte no fornecimento de gás de Moscou continua. Se essa redução continuar por muito tempo, o mecanismo de armazenamento pode ser ainda mais afetado, ou seja, as reservas de gás utilizadas no inverno já estão diminuindo devido ao aumento dos preços do gás.

Por isso, para ser mais preciso na questão dos estoques, o trabalho do governo, que estará atento à situação nesta semana, identificará medidas para o plano de poupança e avaliará a possibilidade de elevar o nível de alarme.

De alarme frontal a alarme

De fato, está agendada para terça-feira, 21 de junho, uma reunião da comissão técnica de monitoramento de emergência e gás natural montada no Ministério de Mudanças Ambientais: uma reunião de caráter técnico, mas com o tema de uma possível alta na mesa. Do estado atual do pré-alarme ao alarme. O comitê não pôde tomar nenhuma decisão apesar das advertências de alguns setores. No meio da semana, talvez na quarta-feira, o ministro Roberto Singolani avaliará a situação com o grupo: uma reunião da qual também devem participar empresas fornecedoras de gás. Só então o primeiro-ministro Mario Tragi poderá consultar os ministros relevantes.

Possíveis resultados autônomos de Singolani

Fontes do governo indicam que novas medidas são possíveis amanhã, especialmente se o foco for o preenchimento de áreas de armazenamento, passando de um nível de pré-alarme para um alarme. O Ministro da Mudança Ambiental, aliás, pôde tomar uma decisão independente em março passado, sem a necessidade de transformar as intervenções extraordinárias de segurança em estado de alerta, de acordo com a lei do mandato, que inclui ‘medidas emergenciais de controle o custo da eletricidade e do gás natural, o desenvolvimento das energias renováveis ​​e a retomada das políticas industriais’.

O depósito está 54% completo, mas deve chegar a 90%

Na situação atual, metade das mercadorias provenientes de Moscou continua. Mas se os cortes não tiverem impacto nos cidadãos neste momento, olhamos para o inverno com medo, pois estamos no verão e a oferta é atualmente maior que a demanda. Os depósitos aumentaram 54%, mas chegar a 90% é necessário e os preços crescentes levaram as empresas a comprar gás a preços mais baixos durante os verões normais e economizar mais – para a queda do mercado. Os incentivos introduzidos nos últimos meses não são suficientes.