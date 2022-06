Caminho de Santo António entre Venito, Emilia Romagna e Toscana nas pegadas de um monge português

Caminho de Santo António a Veneto, Emilia – Uma longa viagem devocional entre Romagna e Toscana Nas pegadas de um monge português, segundo a tradição, o naufrágio ocorreu em San Marco Argentino (CS), na Calábria, e mais tarde cumpriu o seu testemunho franciscano no norte de Itália. Devido ao sucesso das trilhas abaixo de Santiago, o Caminho de Santo Antônio não tem sido novidade nos últimos anos: Os devotos do monge de Pádua sempre devolvem suas pegadas de Pádua ao Santuário de La Verna, na Toscana.Mas desde 1999 se formalizou um verdadeiro caminho, que passa por vielas e estradas secundárias e toca os lugares mais importantes do testemunho de Santo Antônio de Pádua.

430 km, três zonas e 84 municípios serão melhor implementados em 22 etapas.: Estes são os números da Rota de Santo António, também conhecida por “Último Caminho”, 24 km de Camposambiro até à Basílica de Santa, onde Santo António quis viajar numa carruagem puxada por vacas. Morrer em um convento em Pádua, e o resto entre os locais da proclamação das palavras franciscanas.

De Pádua a BolonhaSe você passar pelo Termo Bataclia, o parque regional das Serras dos Eucaliptos, Rovico e Ferrara, onde Sant’Antonio realizou o milagre do infante, 160 km consideravelmente planos, possíveis até em uma semana.

Isso é completamente diferente A última parte do Caminho de San Antonio cruza os Apeninos de Imola Das florestas de Cassantinaci e do Santuário La Verna, 290 km de subidas e descidas, é preciso se acostumar a caminhar e um pouco de preparação física para a diferença total de cerca de 11.000 metros.

Etapas do Caminho de Santo António

EU Oficialmente 22 níveis do Caminho de Santo AntónioMesmo com trilhas planas e algumas urbanas até Bolonha, exclusivamente nas trilhas e trilhas de charrete que percorrem as colinas e montanhas e os bosques e florestas da praia.

1) Composambiro – Pádua – 23,5 km

2) Pádua – Mansellis – 22,3 km

3) Manzelis – Rovico – 34 km

4) Rovico – Polcella – 20,1 km

5) Polcella – Ferrara – 22,7 km

6) Ferrara – Malalbergo – 21,7 km

7) Malalbergo – Castell Magiore – 26,0 km

8) Castel Magiore – Bolonha – 21,2 km

9) Bolonha – Setfonti – 20,1 km

10) Settefonti – San Martino in Pedriolo – 18 km

11) San Martino in Petriolo – Tosignano – 17,1 km

12) Tossignano – Parque Natural de Carné – 22,8 km

13) Parque Natural Carney – Motikliana – 17,0 km

14) Motikliana – Tovadola – 21,7 km

15) Tovadola – Rocca San Casiano – 16,9 km

16) Rocca San Casiano – Pórtico da Romagna – 11,7 km

17) Pórtico da Romagna – San Benedetto in Albe – 16,6 km

18) San Benedetto em Alba – Costagno de Andrea – 21,5 km.

19) Castanha de Andrea – Réplica Alla Burrea – 12,9 km

20) Réplica Alla Burraiya – Kamaldoli – 13,3 km

21) Kamaldoli – Patia Pradaklia – 15,8 km

22) Patia Pradaclia – Santuário La Verna – 20,6 km

Certificados de hospitalidade e hospitalidade no caminho de Santo Antônio

Como referido, o Caminho de Santo António é fruto de uma longa história de devoção e está presente em todas as romarias religiosas. Basílica de Pádua emite Certificados de Prioridade Menor Peregrino Convencional Deve ser carimbado gradualmente. Como em todas as rotas, os viajantes são obrigados a organizar suas próprias paradas e pernoites, embora a licença forneça facilidades como hospedagem, lugares espirituais, lanches ou estabelecimentos comerciais. Ao final da viagem, também é possível receber um certificado de peregrinação a Asituwa.

Sobre O site oficial do caminho Você encontrará uma descrição detalhada das pistas e etapas da KLM e GPX, além de outras informações úteis e práticas sobre a organização do Ultimate e da Peregrinação.

