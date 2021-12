Governo, as áreas da Zona Amarela passarão a ser 6 a partir de segunda-feira. Não há eventos de Réveillon em Bolonha, nem mesmo no balcão do Trentino Super Green Pass

Seis partes E 12 milhões de italianos se formarão Natal Na zona amarela. O oficial chegará na sexta-feira por ordem do Ministro Roberto Speranza A mudança entrará em vigor na próxima segunda-feira como de costume, mas os números confirmam a passagem Zona Amarela A partir de segunda-feira Ligúria, Março, Veneto E província Trento – Sem melhora nos dados, exceto para as últimas alterações devido ao aumento de posições em setores por região – Isso será adicionado Friuli Veneza Giulia, Calabria E província Bolzano. Esta é uma confirmação do aumento das infecções e da pressão sobre os hospitais em toda a Itália, enquanto os executivos locais estão introduzindo novos regulamentos durante as férias, o período em que são mais temidos, e o desconhecido em relação à variante Omicron. Na verdade, Bolonha Adicionadas outras cidades que já abandonaram um evento na Praça do Reveillon: Prefeitura decidiu cancelar a festa Piazza Maggiore. Quando o presidente está sempre no Trentino Mauricio Fugatti Já busca aumentar os controles e assina despacho concedendo dever Super Green Boss Também deve ser levado ao balcão. A proibição é válida até 15 de janeiro.

“A partir de segunda-feira, a Ligúria estará na próxima zona amarela Duas semanas. De acordo com o relatório de 16 de dezembro, a média semanal de eventos é por 100 mil pessoas Stands 313 (314 Savona, 235 Specia, 647 Imperia, 229 Genoa) Número de leitos na área médica 17% E aqueles em terapia intensiva al 12%“, Escreve o governador em nota Giovanni Totti, É também Conselheiro de Saúde na Ligúria. “Um número que esperamos – continua – confirma como estamos, considerando a propagação do vírus nos últimos dias. Pico A partir de A quarta onda. Felizmente, graças a vacinas, hospitais e terapia intensiva, um terço da população está ocupada em relação ao ano passado, o que – conclui Totti – permite que nossos hospitais evitem situações de alerta ”.

No entanto, além das infecções, a hospitalização também está em alta Medo A pressão sobre as unidades de saúde, em particular, pode aumentar Preços e Partidos Ocorre durante os feriados Novas explosões. Para tanto, prefeitos e governadores optam cada vez mais pela prudência Bolonha Cancele a celebração da véspera de Ano Novo na Piazza Maggiore. “Tomamos a decisão de forma responsável e acredito Compreendo Pelos cidadãos de Bolonha – explica o prefeito Matteo Labor – Neste momento, quando as infecções estão começando a aumentar novamente, recomendamos que você se vacine e se proteja, incluindo nossos meninos e meninas. Possíveis infecções Ou situações aleatórias ” Emilia Romagna Avançar Birmânia e Reggio Emilia Eles cancelaram as celebrações regulares na praça para dar lugar ao Ano Novo. Rimini Decidiu não realizar um show tradicional, mas o ingresso para eventos populares e DJs na cidade será baixo.

E trentino Prefeitos Eles concordaram mutuamente em cancelar apresentações na Night Square San Sylvester. Mas agora vem outro resumo do que decidiu Mauricio Fugatti, o chefe da província autônoma. De 17 de dezembro a 15 de janeiro de 2022, emite o seu mandato para tornar obrigatória a titularidade do Passaporte Verde Reforçado. Bebidas no balcão. “Na área provincial, no âmbito da restauração ou gestão de alimentos e bebidas, no âmbito da gestão de alimentos e bebidas levada a cabo por qualquer organização, incluindo operadores de agro turismo e enoturismo, os clientes internos de balcão devem O chamado “passe verde aprimorado”.