Vacina do governo, os objetivos da OMS falham: “Mude o curso ou o vírus não irá embora”

“Covit-19 não vai”. Este é o aviso iniciado por Secretário-geral das Nações Unidas, Português Antonio Guterres, Que é uma reminiscência de Países desenvolvidos Para suas responsabilidades antes A propagação da doença Dá Govit-19 Neste mundo.

Segundo Guterres, se as nações líderes não forem responsáveis Campanhas de vacinas Dentro Áreas pobres Na Terra, o vírus continuará a se espalhar. “É claro que as vacinas por si só não eliminam a infecção”, disse ele, acrescentando que “as vacinas previnem a hospitalização e a morte da maioria das pessoas que as recebem e retardam a propagação”. Dois meses atrás Organização Mundial da Saúde (OMS) apresentou um plano 40% da população mundial é vacinada Dentro No fim do ano E isto 70% nos primeiros seis meses de 2022. Metas irão falhar. “Poucos dias antes do prazo – Guterres acusa – 98 países não conseguiram atingir a meta Fim do ano e destes, 40 ainda não foram concluídos Vacina 10% Sua população. Em países de baixa renda, Menos de 4% A população está totalmente vacinada. “Os países de alta renda têm taxas de vacinação 8 vezes mais altas do que a África.” Nas taxas atuais, África Ele alertou que não atingirá o limite de 70% até agosto de 2024, acusando os países desenvolvidos de serem “relutantes em dividir as doses” e “aumentar” a satisfação em anunciar dados sobre as campanhas de vacinas.

“Não podemos derrotar uma epidemia como essa Espancamento – disse ele – a estratégia da OMS é necessária Compromisso total dos estados membros, Especialmente aqueles que são capazes

Produza vacinas ou mantenha suprimentos substanciais. Para avançar ainda mais em direção à meta global de 40%, os países devem tomar medidas decisivas nos próximos dias para serem mais ambiciosos em seus esforços para atingir 70% da população em todos os países até meados de 2022. Caso contrário, a ONU. O general avisa que o Covit-19 não vai afrouxar, mesmo nos países desenvolvidos: ”Doença de vacinas Fornece Variações Um passe para soltar, Saúde de Desastres Das pessoas “.