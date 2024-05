Previsão do tempo. As temperaturas vão subir a partir de sexta-feira. Fim de semana com calor agradável em toda a Itália « 3B Meteo

Hora de estudar

Até o final da semana, as temperaturas vão subir

com descarga firme Agora, o redemoinho entre a Sicília e o Mar da Líbia e a ascensão simultânea do anticiclone da Europa Ocidental, As temperaturas subirão novamente em toda a Itália a partir de sexta-feira. Passaremos assim a um Fim de semana O clima predominantemente ensolarado e um clima decididamente agradável caracterizam toda a Itália. Será quente, mas não excessivamente, especialmente nas regiões centro-norte, onde as temperaturas estarão alguns graus acima da média, quase em linha com o período no sul.

Anomalias de calor previstas para domingo

Sexta-feira‘. As temperaturas subirão em toda a Itália, com os valores mais elevados nas regiões interiores do Tirreno, Sardenha e Apúlia, onde são esperadas máximas de 26/27°C.

A temperatura será registrada às 14h de sexta-feira

Sábado. As temperaturas são estáveis ​​ou aumentam ligeiramente no centro-norte, até 27/28°C nas regiões do Tirreno, Puglia e Sardenha, ligeiramente mais baixas no Vale do Pó.

Domingo. As temperaturas são estáveis ​​ou com ligeiro aumento mais para o interior, com picos de 28/29°C na Puglia, na região de Fogiano, ligeiramente mais baixas nas regiões interiores do Tirreno, na Sardenha e Val Patana. As temperaturas congelantes são mais altas na Sardenha, até 3.200 m nas regiões centro-norte. A temperatura mais alta nos Alpes é de cerca de 15°C a 1500m.

A temperatura será registrada às 14h de domingo

A próxima tendência. Ligeira queda nas temperaturas a partir de segunda-feira no Noroeste, com possibilidade de novos aumentos no Centro-Sul a partir de terça-feira.

