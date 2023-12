Mou ainda é polêmico, falando em português e atacando: “É preciso dar para conseguir um jogo limpo”.

O técnico optou por usar a sua própria língua porque “o meu italiano não é suficientemente polido e forte para expressar certos conceitos”.

Depois da polêmica à frente do Sassuolo-Roma, o técnico da Roma voltou a surpreender a todos com as contundentes acusações de José Mourinho contra o árbitro e Berardi.

“SpeciaOne” apresentou-se após o torneio MAPEI respondendo a perguntas em português: “Eu falo português. Meu italiano não é polido e forte o suficiente para expressar algumas ideias“Quando falo de estabilidade emocional, estou falando de uma qualidade que deve ser desempenhada ao mais alto nível na vida e no futebol”, disse Moreno.

“Quanto ao descontentamento entre os torcedores e membros do Sassuolo quando não devolvemos a bola – continuou ele – Eu disse ao banco do Sassuolo que é preciso dar para fazer um jogo justo e falta um jogador do Sassuolo.“.

Nada a dizer sobre o jogo, mas apenas sobre o tratamento recebido dos dirigentes dos Giallorossi: “Gostaria de agradecer aos proprietários e ao Diretor Pinto por me darem apoio e fé nas últimas 24 horas. Hoje é uma vitória importante, difícil e merecida. Mesmo com 1 a 0 fomos o melhor time em campo. Quero dizer uma palavra ao Foti, ele esteve ausente hoje, mas trabalhou muito para esta vitória.

A resposta de Dionísio

Declarações que provocam reação irada de Dionísio, que responde com cara dura: “Ao contrário da Roma, se há uma equipa que faz um jogo limpo é o Sassuolo“.