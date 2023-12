O ponto alto da festa é comemorado na sexta-feira, 8 de dezembro ‘Conceito imaculado de Bem-aventurada Virgem Maria, Uma celebração tradicionalmente sentida pelos romanos, que todos os anos se reúnem aos pés da estátua da Imaculada Conceição. Na Praça Mignanelli, próximo Praça da Espanha . Segundo a tradição, haverá primeiro Bombeiros Por respeito 220 pares em 8 de dezembro de 1857 Inauguração do monumento: Às 7 horas sobem ao topo para colocar as suas guirlandas nas mãos da Virgem. Escultor Giuseppe Obici Ao mesmo tempo o A coluna tem 12 metros de altura Feito por Arquiteto Luigi Poletti. Papa Francisco deve chegar às 16h e é recebido Cardeal Vigário Angelo de Donatis e pelas autoridades civis; Ele rezava diante do monumento dedicado a Nossa Senhora e deixava os deuses Flores Na sua base.

A Existência de Grupos e a Procissão das Instituições Municipais Romanas

Eles prestarão homenagem ali diante do Santo Padre Paróquia de Sant’Andrea delle FratteO Ordem Soberana de MaltaO Corpo da Gendarmaria do Vaticano Com a banda, AÀs 9h30, Innisai fará uma homenagem a Madonna. Ainda é Confederação Suprema dos SicilianosO Clube São PedroO Fundação Don GnocchiEu sou Grupos de Padre Pio e Lar para o Alívio do Sofrimento, O Associação Popular de Abruzzo. Todos os anos, procissão de municípios e órgãos municipais, e aEmbaixador da Espanha Na Santa Sé com grupos espanhóis. Às 14h, AnjaliUnitalidade. Dia da Imaculada Conceição também este anoAlunos, professores e ex-alunos do Colégio San Giuseppe-Istituto De Merode Junto com suas famílias e muitos professores Tradição revivida Homenagens florais foram prestadas à estátua de Nossa Senhora na coluna da Piazza di Spagna.