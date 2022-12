Fidene, disputa de condomínio termina em tragédia: três mulheres mortas e 4 feridas. Assassino preso

a partir de Rinaldo Frignani

Tiros disparados contra um prédio ao longo do Monte Giberto, no distrito de Fidene, no nordeste de Roma. Uma pessoa estará em uma condição muito ruim. Pacientes internados Bertini e Umberto I, Gemelli e Sant’Andrea

Manhã de terror em Fidene. Um homem Quebre um gazebo ao ar livre Bar Atirando descontroladamente muito tiro Contra alguns, talvez por disputa de condomínio. Aconteceu Via Monte Gilberto. Pelo menos Três vítimas, todas mulheres, Mas o atirador também atingiu Três ou quatro pessoas Aqueles que foram levados para o hospital em código vermelho Em Gemelli, Sant’Andrea e Umberto I. Alguém estará lá dentro Condição grave. Além disso, um paciente foi internado no Hospital Bertini com um ataque cardíaco.

o O assassino, Claudio Gambetti, 57, foi Rastreado e imóvel pelos Carabinieri da Unidade de Rádio Móvel que intervieram no local. Ele foi desarmado, preso e levado ao palácio para interrogatório. De acordo com a reconstrução inicial, a disputa começou Condomínio nº 43 Durante e depois de uma reunião de condomínio Degenerado na barra em 21º lugar O homem começou a atirar em vizinhos e outros clientes locais.

no site eu Carabinieri Abrange toda a área. Para entender as razões do que aconteceu. 118 ambulâncias passaram por Monte Gilberto para hospitais próximos.

Enquanto isso o Histórias em primeira mão daqueles que evitaram por pouco essa carnificina: «Ele veio e disse durante a reunião do orçamento do próximo ano»vou matar todos vocês“. Eu ouvi esta frase – diz um morador com horror ainda nos olhos – então a arma parece ter emperrado e alguns confederados pularam sobre ele, desarmaram-no e o jogaram no chão”. assassino: “Há sempre criou problemasnão quero pagar Taxa da federação. Acima de sua casa pendurou uma faixa com a inscrição “Consortio Ross”. Nós terminamos Muitas reclamações Contra ele, por ameaças, os Carabinieri e o legítimo Ministério Público». READ Resultados das eleições municipais de 2022 Emilia Romagna: Pharma e Piacenza nas urnas

O consórcio em questão chama-se «Vallaverte Rocca Sinibalta», é realmente encontrado Lago Turano, na província de Ryti. Gambit veio para a reunião da manhã de domingo por conta própria Ford Ka Verde, ainda estacionado em frente ao bar-pizzaria «O lugar certo», eleito todos os anos para o encontro entre os membros da Federação. Ele tinha um no bolso Arma de fogo automática em posse ilegalEle atirou na mesa onde eles estavam sentados Presidente e Secretário da Federação (Morte no local junto com outra mulher) junto com os outros proprietários das segundas residências no resort de férias, quase todos romenos. As condições desesperadas de outro Condomínio deu entrada no hospital com infarto Mais três feridos foram baleados no rosto e pescoço.

Se você quiser se manter atualizado com as novidades de Roma, assine o boletim gratuito “As Sete Colinas de Roma” de Giuseppe Di Piazza. Entregue na sua caixa de entrada todos os sábados às 7h. é suficiente Clique aqui.