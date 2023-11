Soumahoro, de novo ícone com botas enlameadas a constrangedor “camarada” no parlamento: “Agora eles me querem morto”

DesligadoFabrizio Roncone

Ele desapareceu do Parlamento depois que sua esposa e sua sogra foram presas. Vizinhos: “Ele repetia: Eles querem que eu volte para a África. É meio doloroso, não é?”

O honorável Abubakar Soumahoro, cuja esposa e sogra estão em prisão domiciliária, diz que a sua consciência está “cheia de coisas boas”. Não quero ser polêmico: mas sua conta corrente também está muito cheia. com Salário 10 mil euros líquidos por mês (Além da chance de viajar de graça em qualquer trem: parece um detalhe, mas os detalhes importam).

Bom e afetado, histórico, astuto e desonesto. Entrou no Montecitório, erguendo o punho fechado e fazendo espetáculo Um par de botas enlameadas.

Conspiração inteligente da mídia: recomendações inevitáveis, grupos de esquerda comemoram e Sentido Coletivo no BlenderUma decepção traiçoeira para fotógrafos e repórteres, o magnífico fantasma de Giuseppe Di Vittorio ao fundo, cantos amargos, gente, conseguimos, aí vamos nós, ele, pensem bem, um Ex-trabalhador negro.

Talvez ninguém tenha notado que as botas eram da Prada. Onde você está agora, Soumahoro? Ele não atende o celular. Não abrindo o WhatsApp.

Mas ele pode ter decidido mostrar a cara do outro lado do Atlântico. Depois da manhã vamos verificar. A luz é filtrada pelas janelas e um vislumbre de uma luz intensa Assembleia de Deputados causado pela votação Comando SulApesar da imediata ponte dos mortos (as pontes, entre os parlamentares, são muito desejadas e devidamente mencionadas em cada uma das suas agendas: muitas Carrinhos estacionados no corredorAlguns representantes observam nervosamente o relógio, alguns bufam, alguns reservam hotéis, trabalham – escrevendo isso para leitores que estão no gancho nos próximos dias – retome aqui na próxima segunda-feira, à tarde).

No entanto, Soumahoro está desaparecidoOu. Não adianta pedir notícias a ele Angelo BonelliO líder do Partido Verde convenceu Nicola Fratoianni a nomeá-lo na coligação do Partido Verde e da Esquerda (era 10 de agosto de 2022 e Bonelli – um político honesto e beirando a inocência, e corajoso e visionário – anunciou a sua presença na lista . Ponto móvel: «Protege o invisível»). READ Milan, um pedestre de 83 anos, morreu após ser atropelado por um carro ao cruzar as linhas em Lambrate

Mas invisíveis naquela época eram, acima de tudo, Lilian Murekadet, sua esposa, e Mary Therese Muhamitsindo, sua sogra. Ninguém os conhece, ninguém sabe como eles os usam Quase 30 milhões de euros de fundos públicos De 2017 a 2022, recebidos pelo acolhimento de migrantes nas cooperativas que gerem (incluindo empresas). Estou nas sombras. Eles se divertem muito na sombra. Assim: 1.735€ gastos na boutique Elena Miro em Latina; Um almoço no restaurante «Il Porticciolo» em Fiumicino custa 500 euros; Depois, resorts de praia de luxo, por exemplo Hotel cinco estrelasE compras em Roma, 1.990 euros deixados pela Ferragamo, via Dai Condotti.

Como Soumahoro poderia não notar nada? (Prezado senhor, Esta é uma pergunta simples que queremos fazer somente se você atender o seu celular).

Um idiota estratosférico. Ou um ilusionista feroz. Entretanto, imediatamente após ser eleita, uma Nova Esquerda permitirá ser aclamada como o novo totem. O italiano de 42 anos está hipnotizado e deslumbrado Petrolilly, Costa do MarfimÁfrica Ocidental, quando tinha 19 anos, trabalhando nos campos e Ele consegue se formar em Sociologia pela Universidade de NaboAí, o talento para a autopromoção e o discurso apaixonado, o caminho inevitável para a união, Um sindicalista capaz e inquieto Forte na união, contra a exploração e o domínio da turba Mandela e Chiara FerragniImediatamente um evento social e, portanto, uma estrela de TV, apresentadores de Hosanna e capas de revistas semanais, um cenário onde é referido como o Papa Negro do Partido Democrata, uma cena de vitória para sua greve de fome e adição de livro Feltrinelli, “Em a Rebelião Umanita”, sua esposa coloca uma bolsa Gucci na apresentação.

Livro, MP, permitiu-lhe Compre uma casa.

Aqui está ela: Uma casa de dois andaresCasas térreas, rua estreita Casal Balocco, Os subúrbios do sudoeste de Roma são atravessados ​​pelo cheiro do mar e pelas equipes de televisão. READ Na próxima semana, domingo, 7 de agosto, é a primeira crise real do verão. Vamos ver o que acontece »ILMETEO.it

Din Don, Há alguém em casa? (À luz das luzes da rua, uma sombra é visível atrás da janela, mas pode ser sua esposa que está “guardando a casa” ou seu filho).

No entanto, é improvável que o Sr. Soumahoro tenha conseguido comprar a casa com o produto desse livro. Todo mundo sabe que os editores pagam uma ninharia aos editores iniciantes. Uma senhora empurrando um carrinho de bebê para: “Membro honorário? Eu conheço ele e sua esposa. Ela está quieta, embora Ele vai ao supermercado como se fosse a uma festa de gala». E ele? “Coisa pecaminosa. Ele sempre repetia: Eles me querem morto, eles querem que eu volte para a África. É meio doloroso, não é?”.

Há relatos de que um repórter de TV conseguiu capturar o parlamentar. OK: Mas, se você pensar bem, o que ele teria lhe contado? As coisas que ele tinha a dizer, Soumahoro, ele já disse há um ano. Quando enfurecido com o silêncio de Bonelli e Fratoianni — «Eles nem gastaram meia palavra me defendendo. – Mudou para time misto. E, para defender a esposa – assinada pelos paparazzi numa triste elegância ensaboada, dos óculos às bolsas, unhas coloridas e sobrancelhas desenhadas – disse “o direito à elegância e à moda é a liberdade, a moda não é preto ou branco”.

No decreto de 152 páginas, o juiz de primeira instância, Giuseppe Molfies, afirma ter investigado “uma estrutura criminosa organizada a nível familiar”. Soumahoro nunca enfrentou nenhuma acusação: mas sua esposa e sogra sim Fraude no abastecimento público, falência fraudulenta de propriedade e autolavagem. E não só: os funcionários das cooperativas Caribu e Consórcio Auxílio ainda aguardam o salário integral. Mais de 400 mil euros (Ignorando as condições das estruturas que acolheram os colonos, eles desmoronaram). READ "Dragões na UE? Oficialmente, ele pode estar de olho na Itália. Lucros extras, novos limites.

Sr. Soumahoro, você não sabe de nada? Quem é você, Sr. Soumahoro?



