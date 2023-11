Cristiano Ronaldo, inspirado pelos torcedores que torcem por Messi: a reação. Vídeo

A saga sem fim entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo A Bola de Ouro escreveu mais um capítulo naquela noite, conquistada por Leo pela oitava vez. Excluído dos finalistas, o que não lhe acontecia há vinte anos, o português já manifestou a sua oposição em resposta a Tomás Roncero: o jornalista espanhol, que afirma ter ganho, na verdade, mais três Bolas de Ouro que a Argentina. Ele merece. A opinião do CR7? Um like e emojis sorridentes. Porém, poucas horas depois, o português teve de enfrentar em campo o veredicto do prémio imposto ao rival.