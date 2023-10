Mercado de transferências inter: Djalo, Zielinski e Daremi entre os alvos para a próxima temporada

Faltam dois meses para a reabertura da janela de transferências de janeiro e o Inter atualmente não precisa reforçar o elenco. Se Arnautovic voltar ao seu melhor e começar a marcar e Cuadrado não sofrer de tendinites, Inzaghi não terá novidades na janela de inverno. Evitar oportunidades essenciais de baixo custo que são imprevisíveis neste momento. O balanço dos Nerazzurri, que fechou no passado dia 30 de Junho com um défice de 85 milhões, e o mandato do Presidente Zhang de não permitir que o mercado enlouqueça insistem em gastos baixos. No entanto, a situação é completamente diferente da perspetiva de 2024-25, quando, tal como no verão passado, o objetivo será reforçar a equipa fechando o mercado de transferências com saldo positivo. Nessa perspectiva, é necessário identificar algum parâmetro de valor zero. Como Marcus Duram disse. Ou jogadores como Mkhitaryan, Onana, Calhanoglu e De Vrij no passado mais recente dos Nerazzurri.

Djaló na defesa – Fala-se muito agora sobre algumas aquisições ou jogadores já reservados, mas desde 1º de setembro Marotta, Ausilio e Paxin não ficaram parados, fizeram o dever de casa. como? Estabelecendo contacto com jogadores que já estiveram de olho no passado (Djalo e Taremi) ou aprofundando a discussão com os interessados ​​(Zielinski). Quanto a Djalo, até ao verão de 2022, o PSG esteve tentado a adquirir o Skriniar e o Inter, embora disposto a resistir (como fez o presidente Zhang), procurou alternativas possíveis. Djalo era um dos principais alvos e assim permaneceu mesmo na janela de janeiro, embora os franceses não tenham apresentado uma oferta importante para contratar o eslovaco há seis meses e o Lille tenha declarado que não poderia transferir os portugueses. Depois, Djalo lesionou o ligamento cruzado do joelho direito no último dia 3 de março e está afastado desde então: o Lille ainda não o convenceu a renovar o contrato, que expira em 30 de junho, e ele não tem intenção de forçá-lo, até o momento não o fez. 't. Convocado. Pela relação que mantém com o jogador e a sua comitiva (o mesmo aconteceu com o Durham…), o Inter sente-se à frente da Juventus e do Milan, mas não tem a certeza de quem testou o Barcelona. 2000 Nasce na Amadora na próxima época. Apesar do investimento em Pavard, o clube Viale della Liberazione não desistiu de Diego, considerando Acerbi (nascido em 1988), Darmian (1989) e De Vrij (1992) como um investimento para o futuro.

Zielinski para a mediana – Mesmo no meio do campo, o Inter está em boa forma, assim como a defesa. Tanto quantitativa quanto qualitativamente. Porque Frattesi mudou no verão e conseguiu um jogador confiável como Klaassen para completar a unidade. As negociações para renovar Mikhetarian estão em andamento, mas mesmo que o Armênio seja contratado até 2025 (com opção até 2026?), o objetivo é adquirir outro veterano. Os grandes jogadores nerazzurri (Barella e Calhanoglu, embora considerados insubstituíveis, poderão ser alvo de ofertas… não podem ser dispensadas) e Miki terão 34 primaveras em 2024. Zielinski é visto como um complemento perfeito ao departamento caso não prorrogue seu contrato com o Napoli, que expira em 30 de junho. O polaco é muito próximo do clube italiano, mas apesar de meses de negociações, está sempre… suspenso. Mais perto de um adeus aparente do que permanente. A Juventus já fez saber que está interessada na sua comitiva e poderá capitalizar a relação que Giundoli desenvolveu no Vesúvio com Piotr. O Inter, porém, não se sentiu derrotado ou impedido. Na verdade… pelos contactos com o antigo médio do Empoli, percebeu que a transferência para o Milan era uma oportunidade que intrigaria o jogador de futebol. Além disso, Zielinski sabe o valor que Inzaghi tem para ele, por isso gosta da forma como o treinador do Piacenza respeita os seus médios. Atualmente ele ganha 3,5 milhões líquidos e “só” paga comissões ao Inter, garantindo-lhe o mesmo valor ou mais, e então somar bônus não seria um problema intransponível. Mas primeiro Zielinski deve decidir não renovar com o Napoli.