Agora ele foi acusado de assassinato – Corriere.it

A partir de Francesco Sanfilippo

Ataque à vila em 31 de outubro. O italiano de 37 anos, viciado em drogas, que mora em Lonette Bozolo, foi parado no mosquetão: armado por câmeras e escuta telefônica. A idosa agredida morreu após longa internação no hospital

Italiano, siciliano, 37 anos, viciado em drogas, cocaína. Iniciais: B.G. Você tem um histórico de furto, furto. Residente Lonet Posolo Com seu companheiro. Ladrão Maria Scompini, 94, foi atacada em sua casa em Magnag (Milão) e ficou internado por um longo tempo entre 27 de novembro e Arza.

Reconstrução de fatos O ataque ocorreu em 31 de outubro às 8h30 via Kennedy , A tranquila rua residencial de Magnaco. 37 anos Escalou no portão da casa Ele entrou pela porta aberta. Signora Maria, auto-suficiente além de sua idade (acordada por horas), de repente viu o ladrão atrás dela. Ele pediu dinheiro a ela. Quando ele recusou, gritou com a velha e nem teve tempo de pedir ajuda: agarrou-a por trás e atirou-a ao chão. Ele tinha rasgado seus brincos de zircão. O ladrão a manteve no chão por um longo tempo enquanto ela pressionava um pé contra o fêmur direito..

Em seguida, escape no panda cinza Propriedade do parceiro

.

Ladrão O homem foi detido no dia 7 de dezembro por militares da unidade de operações da estação Castano Primo Carabinieri e da Compagnia di Legnano, após investigação do Ministério Público de Busto Arsizio. Carabinieri já o havia identificado no dia 23 de novembro. No dia do ataque, BG foi visto pelas câmeras municipaisDirigiu o panda cinza. Ele percorreu as lojas de Magnaco e pediu dinheiro aos comerciantes, dizendo que já estava procurando trabalho, embora já estivesse sob investigação na Pizzeria. Um idiota, os residentes do país o descrevem. Imagens de sistemas de vigilância por vídeo, A escuta telefônica e a configuração do telefone celular no local do roubo o impediram. O homem de 37 anos, questionado, admitiu sua responsabilidade de justificar a necessidade de dinheiro por causa de seu vício em drogas. READ Fume entre o aeroporto e o sudeste de Roma

Recuperação Após o ataque, a idosa entrou em contato com seu filho de 60 anos, que mora nas proximidades. Ela foi levada às pressas para o Hospital Busto Arsizio em Variety, onde foi declarada morta no local. A fratura do fêmur se transformou em morte. Maria Scompini morreu após ser internada no hospital entre o hospital e a casa de repouso.

Investigação Magnaco é uma cidade com mais de 9.000 habitantes, a cerca de vinte quilômetros de Lecno, um subúrbio de Milão. O chefe O homem de 37 anos foi acusado de agressão com agravantes: roubo e assassinato. Busto Arsizio foi preso.

Se você deseja se manter atualizado com as novidades de Milão e Lombardia, assine gratuitamente a Newsletter do Corriere Milano. Ele chegará em sua caixa de correio todos os sábados às 7h. O suficiente

Clique aqui.