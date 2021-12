A Lazio, bloqueada pelo Galatasaray, joga na 32ª rodada. Acerbi: “Precisamos de algo” – Corriere.it

A partir de Marco Calabrasi

A Lazio Galatasaray nas Olimpíadas não acertou o alvo e está em segundo lugar no elenco da Liga Europa: disputará a 32ª rodada em fevereiro. Verde: há pouco mal além da meta



Decepção de Louis Philippe Ramos e Immobile (LaPresse)



Sem chance. A esperança de Mauricio Sari de poder treinar com capacidade total por mais duas semanas em fevereiro se desfez no frio nas Olimpíadas. Para chegar à fase de mata-mata da Liga Europa, a Lazio deve passar por uma fase de play-off, e os adversários da Liga dos Campeões não são moles. Dois alemães (Borussia Dortmund, Leipzig), dois espanhóis (Barcelona e Sevilha), um português (Porto), um russo (Zenit) ou um moldavo (Sheriff): o rival da Lazio sairá de um caixão com o maior coeficiente. Dificuldade envolvendo Atlanta que não pode ser puxada contra a pianocelistia.

O objetivo principal, a classificação, já havia sido alcançado: embora a Lazio tivesse 65% da posse de bola, não podia fazer muito. Um remate à baliza não incomodou o ex-Muslera. Os jogadores são os primeiros a perceber que algo mais pode ser feito. O Galatasaray apenas jogou no contra-ataque, mas nunca falhou um golo digno do primeiro lugar – afirma Francesco Azerbi – perdemos 1% mais dano do que bem para marcar. Oponentes? Pois bem, Barcelona (brinca Ed), serão todos jogos difíceis e estaremos melhores do que agora. Torna-se claro que será difícil jogar imediatamente após quinta-feira e domingo. O cansaço faz-se sentir, a nível físico e emocional é natural para ti deixar algo na rua.

No entanto, em janeiro, a Lazio pode ter algumas novas adições – a ala exigiu. Precisamos de uma coisinha – confirma Azerbie – embora eu ache que a equipe já é forte. A tomada de decisões não está em minhas mãos. Depois Milinkovic-Savic: Não aconteceu como queríamos, aparentemente queríamos ganhar. Procuramos criar um bom jogo e criar oportunidades, porém tínhamos apenas uma decisão à nossa disposição. Eles vieram de trás, construíram um muro, a bola não queria entrar. Terminamos em segundo e estávamos nos preparando para os playoffs. As equipes que podemos enfrentar são fortes, mas queremos continuar. A Liga Europa retorna com playoffs em 17 e 24 de fevereiro, não em março, como a ala esperava. READ Acidente na A11, capotamento de caminhão: acidente matinal em rodovia - Crônica