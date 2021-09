A Superlega, da Agnelli, olha onde estão os campeões, relataram as vans

A Super League é tão má quanto muitos disseram? Não parece. O plano concebido não teria sido a cura para todos os males, mas certamente teria nos permitido uma subdivisão mais equivalente.

De Messi a Ronaldo – De Messi a Ronaldo houve grandes movimentações com a Argentina e os portugueses no verão, que mudaram o time e La Liga e Serie A padeciam na pobreza. Neste ponto, fica claro que o Premier está subindo ao pódio e outras equipes estão perdendo o apelo. Uma imagem clara da final da Liga dos Campeões do ano passado e do que o futuro reserva.

Passa inglês – Custo e spread britânicos, menos ou quase nada em outros lugares. Sete das equipes mais caras da Europa pertencem à Premier League. É claro e óbvio que as equipes inglesas têm mais poder de compra do que as equipes de todas as outras ligas, o que significa que uma Superliga provavelmente divide recursos mais iguais e controla o poder do campeonato nacional. Liga Premiada.

Campeonatos Nacionais de Penalidade – O campeonato nacional, portanto, está em uma forma quase patética, Liga sem Liga, Série A sem Lukaku e Ronaldo, segurando um pouco a Bundesliga, mas em breve a Holanda estará de fora.

ED I FURBONI – E os espertinhos falando sobre competitividade e mérito da Super League, o que vão falar agora? Estamos curiosos para saber o que dirão quando só houver sistemas em inglês, talvez o PSG esteja no topo, só isso.