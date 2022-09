Querida Energia, a UE está se movendo: Itália rumo a um novo mandato. Alemanha, 65 bilhões em ajuda

Ouça a versão em áudio do artigo

Sob as lentes do governo, os preços desregulamentados das commodities de energia na Itália ajudaram a empurrar a inflação (+8,4%) em agosto (dados provisórios) para um nível não visto desde dezembro de 1985. “Já esta semana haverá outra intervenção do governo para acalmar os custos de energia. O objetivo é aprovar o decreto de apoio esta semana e estamos trabalhando nesse sentido”, explicou o ministro da Saúde, Roberto Speranza, à Rádio 24. Atualmente, há indícios de vazamentos no Conselho de Ministros na quinta-feira, 8 de setembro (ainda não foi convocada uma reunião executiva), o que deve levar a um conjunto de soluções confiáveis ​​com recursos de cinco a seis bilhões.

Qualquer tesouraria adicional

Os recursos para financiar o mandato legislativo também poderão aumentar, impulsionados pelo aumento das receitas fiscais (45.546 milhões de euros em julho, +1.370 milhões de euros) e eventuais “tesouros” adicionais de mandatos não executados. Os últimos números de agosto aguardam, sobretudo, o cálculo da receita de lucros adicionais: uma reunião está marcada para quarta-feira, 6 de setembro. Entretanto, cruzando dados de algumas tabelas que circulam nos círculos ministeriais e dados dos números oficiais do Conselho, surgem 392 decretos “não implementados” ou “caducados” com um valor aproximado de 7,8 mil milhões em 2022: 121 de datas anteriores para os governos Conte e 271 para o de Draghi.

Medidas para apoiar o mundo da manufatura

De acordo com as descobertas iniciais, o mundo da manufatura em particular – sofrendo com as contas altas e um aumento geral nos preços das matérias-primas – deve estar no centro do acordo que será promulgado em breve. Fala-se na possibilidade de trabalhar em um crédito fiscal (prorrogação até o final do ano) para empresas intensivas em energia e gás. Com os recursos atuais, não é fácil prorrogar o parcelamento das contas. O objetivo principal é evitar o risco do volume real de produção. Por enquanto, os tecnólogos do governo estão focados em avaliar a melhor forma de direcionar os fundos disponíveis.

Uma cópia do Cig com desconto

A par das intervenções puramente energéticas, começámos também a pensar em medidas de apoio ao trabalho e ao emprego face ao abrandamento da produtividade em muitas empresas, principalmente na indústria transformadora. Entre as hipóteses em análise, observamos com atenção a cópia do “cheque de desconto” feito com a ordem de primeiros socorros em março último, com término em 31 de maio. Dois novos meses de amortecedores com desconto, ou seja, sem pagamento de valores adicionais (9%, 12%, 15% dependendo da utilização do subsídio, para FIS, igual a 4% do salário perdido, versão). A hipótese examinada restringe a intervenção aos setores manufatureiros mais em dificuldades (os 5 identificados em março, ou no máximo alguns mais, mas sempre dentro dos limites industriais). No entanto, mesmo neste caso, a evidência disponível pode não ser suficiente.

Franco: Novo Dl dentro dos limites do orçamento

Falando no Fórum Ambrosetti em Cernobbio, o chefe da economia, Daniel Franco, lembrou que em 2022 o custo das importações de energia da Itália voará para 100 bilhões, 60 a mais do que em 2021. Encontrar limites em nosso orçamento público com muita dívida e aumentar as taxas de juros ». As ações serão, portanto, financiadas dentro dos limites orçamentários, sem novo desvio.