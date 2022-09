A farsa de Portugal produzir apenas energia renovável

lá Tempestade de energia Passando pela Europa e Itália, leva-nos a ver países que estão numa situação melhor do que nós em termos de diversificação de fontes de energia e custos. Entre os países europeus mais virtuosos está Portugal, que, por razões geográficas, é muito menos dependente da Rússia e ocupa o quinto lugar na Europa em termos de energia verde. Há semanas se fala de uma “exceção ibérica” ​​para se referir à situação na Espanha e em Portugal na Europa Central e na Itália.

Os países ibéricos aprovaram um preço máximo de 48,75 euros por megawatt-hora para o gás natural utilizado em centrais termoelétricas. A razão para um melhor quadro energético encontra-se na presença de ambos Regaseificadores (Espanha tem vários, Portugal tem um) e investimentos em energias renováveis ​​que geram produção de energia acima da média em muitos países europeus. No entanto, uma porcentagem maior de energias renováveis ​​significa “ Portugal decidiu encerrar pontes movidas a combustíveis fósseis , Consegue produzir toda a energia de que precisa em março apenas a partir de fontes renováveis ” revelado durante o último episódio de Plugue direto Em Roy3.

Embora Portugal seja um bom exemplo sob várias perspetivas, não pode ser comparado com a Itália por várias razões, começando pelo tamanho do PIB italiano, que é oito vezes superior ao de Portugal. O nosso país é constituído por uma indústria que necessita de mais energia do que a economia portuguesa necessita. A alegação de que Portugal feito” Todas as necessidades energéticas com energia renovável em março ”, geração refere-se apenas à eletricidade e não denominada TES, ou seja, demanda total de energia que inclui energia para uso térmico.

Se analisar o consumo de calor de Portugal, verifica-se que estão satisfeitos Fontes fósseis Mesmo em uma porcentagem maior do que na Itália. Ainda de acordo com os dados da IEA (International Energy Agency), em relação às emissões de CO2/PIB, Portugal emite mais CO2 do que a Itália e o consumo de energia em relação ao PIB é inferior ao da Itália em relação a Portugal. Em última análise, Portugal argumenta que atendeu às suas necessidades energéticas com energia solar renovávelUma afirmação que não condiz com a realidade atesta pela enésima vez como o aumento das fontes renováveis ​​é necessário, mas não suficiente sem a diversificação do mix e das fontes energéticas.