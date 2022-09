Antonio Morgato contrata talento português Hagens Berman Accion para 2023

mercado

Por Danilo Vicano



Antonio Morgado, L.É a nova estrela do ciclismo português, e no próximo ano vai competir nos sub-23 pela equipa americana de Hagens Berman Axion, dirigida por Axel Merckx, filho do grande Eddy. O novo vencedor do Giro della Lunigiana, campeão nacional de estrada e contrarrelógio, Vuelta a Portugal, Vuelta a Valladolid, Vuelta Ribeiro del Duero, Vuelta al Bezaia, Morgado pode contar a beleza de 28 vitórias até agora nesta temporada. . Um número impressionante que pertence apenas a Remko Evenboel, que conseguiu 32 reportagens em sua última temporada com os juniores (2018) no passado.

Morgato vive no Salir do Porto de Caldas da Rainha, uma vila pouco conhecida por ter sido um porto estratégico para a coroa portuguesa durante as viagens marítimas no início do século XVI. Emirados Árabes Unidos Team Emirates Pro João Almeida vem da mesma região. António e João são amigos, ambos competiram na equipa EcoSprint e Almeida é a referência para o jovem talento lusitano.

Nascido em 28 de janeiro de 2004, Morgado hoje compete com as cores do Pirada Cycling Club. Em 2016 Almeida competiu como juniores. A equipe de ciclismo Pirada é um projeto de formação e desenvolvimento de jovens: o atual profissional da Movistar é Nelson Oliveira e o presidente da administração esportiva é Henrique Queiroz.

