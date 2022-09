Chaves para o desafio – Mario Rui-Sala: O ritmo dos portugueses

Renova-se a batalha dos campeões entre Salah e Mario Rui, o quinto cruzamento: o lateral português voltará a tocar a marca do campeão egípcio, o avançado mais perigoso dos encarnados. Uma das especialidades do número 11: um papel compartilhado com Kim na centro-esquerda e um papel duplo em Salah: O Liverpool moveria a bola com precisão pela esquerda, seu pé favorito, e chutaria em uníssono, situação de jogo limitada pelo segundo colocado sul-coreano. Mario Rui é muito rápido, uma linha curta, difícil de cruzar no chute em curto: essa qualidade é muito útil justamente na marcação de Salah, que é muito eficiente no estreito ao driblar. O Liverpool vai contar com a qualidade superior do egípcio para avançar ainda mais para a ala direita do ataque, já que ele também está mais bem equipado para jogar pela direita quando decide atacar de fora. Para além do contributo defensivo, Mario Rui vai contribuir para manobrar por baixo para conter a capacidade do egípcio, e vai contribuir para manobrar por baixo pela sua qualidade no drible, e vai tentar empurrar Salah na ala para forçar Salah a abaixar-se quando lhe for dado espaço. . Fonte: Il Matteo