Vítima de abuso, Dan Rugolo fala: “Espero que minha história dê coragem aos outros, agora não há espaço para perdão”

“Espero que esta sentença abra a porta a uma mudança nas reportagens, que dê coragem e esperança a muitas vítimas que ainda estão em silêncio. Finalmente consegui justiça, anos mais tarde, apesar de muitas tentativas de influenciar o resultado do julgamento.” Antonio Messina fala após a pena de prisão de 4 anos e 6 meses do padre Don Giuseppe Rugolo, acusado de violência sexual agravada contra menores, que apresentou queixa à polícia em 2020, o que motivou a sua prisão em abril de 2021. O padre foi inicialmente condenado ontem. A sentença veio após oito horas de deliberação.







“Ontem foi um dia muito longo – admite Antonio, que hoje tem 30 anos, e tinha apenas 16 anos na época dos acontecimentos -. Ao ouvir a leitura do aparelho, pensei em todas as crianças que estão sozinhas ou não tenho forças para relatar, sei que enfrentar esse caminho não é fácil.





Não foi fácil para ele recorrer a Dom Rugolo em busca de respostas para mil dúvidas de um jovem. “Depois confiei-me a um jovem seminarista – recordou -, expressando não só as minhas dúvidas sobre a minha possível orientação sexual, mas também a vocação que senti fortemente em mim durante aqueles anos”.





abordagem

Em vez de respostas e apoio, vieram mais. “Fui abordado sexualmente por este seminarista, que mais tarde se tornou padre, que ao longo do tempo sempre se aproveitou da minha posição isolada dentro da comunidade eclesiástica”. Os anos foram vividos com um “profundo sentimento de solidão”.





“Os abusos começaram em 2009 e continuaram até 2013 – explica Eliana Paraciliti Mollica, advogada de Antonio Messina -. Naquela época meu cliente frequentava a paróquia de San Giovanni Battista em Enna. a mensagem de que certos comportamentos estão corretos.”

“Usando a minha profissão – diz hoje Antonio – ele justificou as atitudes de que essas coisas continuavam acontecendo dentro dos seminários.

Assim, em 2014, quando António decidiu confiar no seu pároco e pedir ajuda, não conseguiu um empréstimo. “Ele não acredita em mim”, diz ele amargamente. Sua tábua de salvação, porém, estava em outro padre, Don Giuseppe Faciana. “Ele me apoiou todos esses anos e nunca desistiu de mim.”





Reclame com o bispo

Graças a ele, em contato com o bispo da Piazza Armerina, Dom Rosario Guisana, em 2018 Antonio relatou os fatos e liderou a investigação contra o padre. Porém, um inquérito eclesiástico termina sem que nada seja feito. “O último acto foi uma proposta económica, 25 mil euros em dinheiro em troca de confidencialidade – diz António -. Tentaram comprar o meu silêncio. com a diocese e relatou tudo às autoridades judiciais.





Seguiram-se investigações, prisões e julgamentos. Antonio, hoje arqueólogo, mora em Enna. “Trato de atividades culturais, procuro me dedicar à minha cidade, à qual sou muito apegado. Por isso não saí, mas no início, quando a investigação foi divulgada, ​​​​​​eu admitir que não foi fácil.





Uma estrada difícil

Ele decidiu sair e mostrar a cara. “Que comunidade pequena, queria acabar com boatos e indiscrições. Achei que não adiantava me esconder e que meu depoimento daria força a quem estava na minha posição.

Houve muitos momentos de depressão ao longo dos anos. Às portas que se fecham na nossa cara, “tentando esconder tudo”. “Pensei que nunca conseguiria justiça, especialmente quando senti o condicionamento e a pressão ao mais alto nível. É importante para mim hoje que a Cúria da Piazza Armerina também seja reconhecida como uma responsabilidade civil. para cima. Aqueles que sabiam protegeram.”

frase

A sentença de ontem é sobre outros dois meninos vítimas deste padre que não tiveram coragem de se tornarem partes civis no julgamento – sublinha Antonio Messina. Ontem pensei neles e espero que possam se libertar desse passado, desse fardo. Desde que Antonio decidiu contar sua história, recebeu dois pedidos de ajuda. “Dois jovens denunciaram abusos cometidos por dois padres às autoridades judiciais. Se a sentença de ontem ajudar outras vítimas a enfrentar os seus medos, todos teremos vencido.

apelo

E depois um pedido: “Todos deveriam estar atentos aos ambientes onde os adultos atuam como educadores, e nenhuma criança deveria ficar isolada. Ao meu lado estava minha família, tem quem está sozinho, são muitos. ambiente onde é melhor calar-se sobre a violência do que manchar o nome de um padre e da igreja. Eles devem ser ajudados e apoiados.”

Antonio não quer dizer nada a Don Rugolo. “Ele sempre usou a chave da obediência comigo e com todas as outras vítimas. Evitei olhar para ele em todas as audiências. Com licença? Não há espaço para esse sentimento neste momento.”