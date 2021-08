“Draghi Al Guerrero? Paradoxo de Meloni, porque ela vai votar imediatamente” – Libero Cottidiano

O Semestre Branco, Ou seja, lançado para “gratuito para todas” as partes. Agora a questão a ser resolvida é: o que vai fazer Sergio Matterella? Ele realmente elegerá um sucessor ou será forçado a permanecer no cargo até o final da legislatura de 2023? “Ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos oito meses, paradoxalmente nem mesmo Mattarella”, declarou. Massimo franco UMA No ar, Onde foi convidado de Conciida di Gregorio e David Barenzo.



Vídeos neste tópico

“Com Mario Draghi – Acrescentou – Tem havido uma aceleração muito forte da dinâmica política. Em nossa opinião, hoje não sabemos o que e quanta pressão será colocada sobre Matarella para de alguma forma aceitar o mais impossível. É mais um ano em Guerrero do que o esperado. Quem se importa em manter Mattarella em seu lugar? Ele explicou isso Marco Tamilano, Sempre No ar: “Os interessados ​​em Tracy continuarão governando a Itália”.

A partir da UE: “Ele quer estar no caminho certo até 2023 porque tem fundos para gastar. Gudiloni, então candidato a Kudrinel, anunciou que 45% dos fundos seriam gastos até 2022 e que o governo Drake deveria permanecer no cargo. Depois, há os interesses partidários menos clássicos: por exemplo, os democratas, é claro, acham que Matterella deve continuar, e têm menos confiança no governo federal, que escolherá imediatamente votar em Tracy ”. Este é especialmente o caso. Georgia maloney: “O paradoxo é que a única oposição de Drake votará alegremente para enviá-lo a Kurinale e coletar as cédulas.”